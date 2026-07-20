Мирослав Живков е гост в Block Out

Старши треньорът на националния отбор на България за юноши до 18 години Мирослав Живков е гостът на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out днес.
Миро Живков, който изведе България до бронзовите медали на Европейското първенство в Италия, ще гостува на водещия Ивайло Банчев в Block Out с трима от родните национали - Адриан Ганев, Николай Градинаров и Николай Великов.
България срази Италия и грабна бронзовите медали на Евроволей 2026
Волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out днес стартира след 12:30 часа и ще може да го гледате на живо в Sportal.bg.