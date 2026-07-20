Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:30: "Blockout" с Миро Живков и бронзовите медалисти от еврошампионата по волейбол за младежи до 18г
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мирослав Живков е гост в Block Out

Мирослав Живков е гост в Block Out

  • 20 юли 2026 | 11:30
  • 388
  • 1

Старши треньорът на националния отбор на България за юноши до 18 години Мирослав Живков е гостът на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out днес.

Миро Живков, който изведе България до бронзовите медали на Европейското първенство в Италия, ще гостува на водещия Ивайло Банчев в Block Out с трима от родните национали - Адриан Ганев, Николай Градинаров и Николай Великов.

България срази Италия и грабна бронзовите медали на Евроволей 2026
България срази Италия и грабна бронзовите медали на Евроволей 2026

Волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out днес стартира след 12:30 часа и ще може да го гледате на живо в Sportal.bg.

България U18 с двама играчи в Идеалния отбор на ЕвроВолей 2026
България U18 с двама играчи в Идеалния отбор на ЕвроВолей 2026
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

  • 20 юли 2026 | 06:34
  • 2204
  • 2
Вижте 1/4-финалите във Волейболната Лига на нациите при мъжете

Вижте 1/4-финалите във Волейболната Лига на нациите при мъжете

  • 20 юли 2026 | 06:27
  • 3302
  • 0
Полша удари САЩ в последния мач от основната фаза в Лигата

Полша удари САЩ в последния мач от основната фаза в Лигата

  • 20 юли 2026 | 06:18
  • 1061
  • 0
Словения приключи основната фаза във VNL с успех над Сърбия

Словения приключи основната фаза във VNL с успех над Сърбия

  • 20 юли 2026 | 04:17
  • 1339
  • 0
Волейболистите 10-и в световната ранглиста след Лигата на нациите

Волейболистите 10-и в световната ранглиста след Лигата на нациите

  • 20 юли 2026 | 03:08
  • 4028
  • 1
Алекс Николов: Не успяхме да свършим работата докрай, но се борихме

Алекс Николов: Не успяхме да свършим работата докрай, но се борихме

  • 20 юли 2026 | 02:20
  • 3630
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

  • 20 юли 2026 | 01:01
  • 132787
  • 981
Днес Левски ще научи потенциалния си съперник в третия кръг на ШЛ

Днес Левски ще научи потенциалния си съперник в третия кръг на ШЛ

  • 20 юли 2026 | 09:54
  • 6395
  • 4
ЦСКА разбира срещу кого ще играе в Лига Европа, ако отстрани Карабах

ЦСКА разбира срещу кого ще играе в Лига Европа, ако отстрани Карабах

  • 20 юли 2026 | 10:09
  • 5814
  • 11
Правилно ли бе отменен голът на Нико Уилямс

Правилно ли бе отменен голът на Нико Уилямс

  • 20 юли 2026 | 09:59
  • 8739
  • 27
Скалони намекна, че може да напусне, след което избухна в сълзи и напусна пресконференцията си

Скалони намекна, че може да напусне, след което избухна в сълзи и напусна пресконференцията си

  • 20 юли 2026 | 08:38
  • 7767
  • 22