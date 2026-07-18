Ботев води финални преговори с двама играчи

Ботев Пловдив очаква развитие около две нови попълнения, пише „Тема Спорт“. Става въпрос за чужденци, с които в момента се водят заключителни преговори. Те са свободни агенти, като имали и други предложения. Тяхното привличане обаче няма да е на всяка цена. Става въпрос за офанзивни състезатели.

Ботев (Пд) продава паркинг билети по 5 евро

„България не е най-привлекателната дестинация и футболисти от едно по-добро ниво винаги изчакват нещо друго да излезе, отколкото да предпочетат да дойдат у нас. Така че не е лесно, Да, очакваме развитие около двама нови, но това сега не е на дневен ред“, подчерта Генчев пред „Диема“.

Ботев (Пловдив) се събра на празничен обяд в планината

Специалистът добави, че предстои изключително интересна кампания, в която борбата за челните места и за оцеляването ще бъде по-оспорвана от всякога, а неговият Ботев Пловдив ще направи всичко възможно да радва феновете си с добри игри и победи. Първата се надява да дойде още на старта – домакинството срещу Локомотив София, което в понеделник от 21:30 часа.

Това лято канарчетата очакваха завръщане на младия Мартин Георгиев от Спартак Вн, но той избра офертата на Славия. В понеделник ще стане ясно дали Ботев Пд ще успее да уреди всички нови попълнения с права.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google