Живко Бояджиев за контролата в Аксаково

Олимпик (Варна) се наложи с 5:3 в Аксаково над едноименния тим в приятелска среща.

Олимпик (Варна) победи Аксаково в резултатна контрола

Живко Бояджиев, треньор на варненския тим коментира пред клубния сайт.

„Получи се полезна контрола, въпреки че липсваха някои от основните играчи. В нея резултатът не е най-важното. По-важното е, че играха всички и дори през второто полувреме използвахме повече момчета родени през 2008, 2009 и 2010 година. Даже едно момче, родено през 2010-та игра цял мач. За първа контрола се получи много добре“.

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