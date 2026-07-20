Живко Бояджиев за контролата в Аксаково

Олимпик (Варна) се наложи с 5:3 в Аксаково над едноименния тим в приятелска среща.
Олимпик (Варна) победи Аксаково в резултатна контрола
Живко Бояджиев, треньор на варненския тим коментира пред клубния сайт.
„Получи се полезна контрола, въпреки че липсваха някои от основните играчи. В нея резултатът не е най-важното. По-важното е, че играха всички и дори през второто полувреме използвахме повече момчета родени през 2008, 2009 и 2010 година. Даже едно момче, родено през 2010-та игра цял мач. За първа контрола се получи много добре“.