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  3. Геша за загубата от Добруджа

Геша за загубата от Добруджа

  • 20 юли 2026 | 08:16
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Геша за загубата от Добруджа

Добруджа (Добрич) се наложи с 4:0 над Септември (Тервел) в приятелска среща.

Добруджа приключи подготовката с изразителен успех
Добруджа приключи подготовката с изразителен успех

Георги Иванов-Геша, треньор на отбора от Североизточна Трета лига, коментира пред клубния сайт.

„Играхме значително по-добре, много по-равностойно, отколкото в първата ни контрола. Особено в първите 30 минути стояхме много добре, след което малко се позиморихме и получихме първия гол, който беше леко нелеп. Но и ние имахме ситуации, атакувахме. Още един-два такива мача и ще влезем в състоянието, в което трябва. Хората, които влязоха, се справиха много добре днес. Да не забравяме, че и ние сме на много ранен етап от подготовката, докато първенството на Добруджа започва още следващата седмица. Като цяло съм много доволен, всеки се вложи, така че двубоят е от полза. Резултатът малко подвежда, ако трябва да съм честен, дадохме сериозен отпор, а и ни вкараха малко щастливи голове“.

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