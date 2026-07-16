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  3. Ботев (Пд) обяви раздяла със защитник

Ботев (Пд) обяви раздяла със защитник

  • 16 юли 2026 | 16:30
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Ботев (Пд) обяви раздяла със защитник

Ботев (Пловдив) се раздели с десния бек Енок Куатенг. Двете страни прекратиха взаимоотношенията си по взаимно съгласие. Крайният защитник се присъедини към "канарчетата" през лятото на 2025 година.

С екипа на "жълто-черните" той изигра 24 мача, в които реализира 4 попадения. Решението за раздялата с бранителя е било взето преди последния шампионатен мач от изминалия сезон.

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"ПФК Ботев Пловдив благодари на Енок Куатенг за изявите му с “жълто-черния” екип и му пожелава успехи в бъдещите професионални начинания", написаха от клуба.

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