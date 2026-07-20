ЦСКА разбира срещу кого ще играе в Лига Европа, ако отстрани Карабах

ЦСКА научи потенциалните си съперници за третия предварителен кръг на Лига Европа, ако елиминират Карабах. Жребият е днес от 14:00 часа в Нион, а “червените” попаднаха в група 2 на разбивките и са поставени.
УЕФА прати италианци и белгийци на мачовете на ЦСКА с Карабах
Ето потенциалните съперници на ЦСКА:
победителят от двойката: Шериф (Тираспол) - Макаби (Тел-Авив)
загубилият от двойката: Щурм (Грац) - Хартс
загубилият от двойката: Фенербахче - ГурникДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google