ЦСКА разбира срещу кого ще играе в Лига Европа, ако отстрани Карабах

ЦСКА научи потенциалните си съперници за третия предварителен кръг на Лига Европа, ако елиминират Карабах. Жребият е днес от 14:00 часа в Нион, а “червените” попаднаха в група 2 на разбивките и са поставени.

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Ето потенциалните съперници на ЦСКА:

победителят от двойката: Шериф (Тираспол) - Макаби (Тел-Авив)

загубилият от двойката: Щурм (Грац) - Хартс

загубилият от двойката: Фенербахче - Гурник

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