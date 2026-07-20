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  3. ЦСКА разбира срещу кого ще играе в Лига Европа, ако отстрани Карабах

ЦСКА разбира срещу кого ще играе в Лига Европа, ако отстрани Карабах

  • 20 юли 2026 | 10:09
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ЦСКА научи потенциалните си съперници за третия предварителен кръг на Лига Европа, ако елиминират Карабах. Жребият е днес от 14:00 часа в Нион, а “червените” попаднаха в група 2 на разбивките и са поставени.

УЕФА прати италианци и белгийци на мачовете на ЦСКА с Карабах
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Ето потенциалните съперници на ЦСКА:

победителят от двойката: Шериф (Тираспол) - Макаби (Тел-Авив)

загубилият от двойката: Щурм (Грац) - Хартс

загубилият от двойката: Фенербахче - Гурник

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