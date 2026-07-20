Забелязахте ли стратегията, която изведе Хаджар в челото?

Ред Бул привика Хаджар в бокса в първата и втората обиколка на „Спа“ – нетрадиционен ход, който проправи пътя на французина към „най-доброто му състезание“ за отбора.

Обикновено не се очаква пилот от Формула 1 да влезе в бокса два пъти в самото начало на състезанието и да завърши на финала, но точно това направи Исак Хаджар от Ред Бул по време на Гран при на Белгия.

Max's overtake... the sparks flying off his car 🤯



The view from Eau Rouge at the race start 🍿#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/KdcAltFh7U — Formula 1 (@F1) July 20, 2026

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Хаджар стартира от дъното на решетката на „Спа“ заради наказание, след като получи петата си задвижваща система за сезона. С очаквания за дълъг първи стинт, французинът потегли с твърди гуми и изпревари два автомобила, за да стигне до 18-о място, когато колата за сигурност се появи на пистата след катастрофата на Джордж Ръсел в първата обиколка.

Тогава в Ред Бул решиха да привика Хаджар за средно твърди гуми и след като правилото за използване на два различни типа смеси вече беше изпълнено, тимът го извика отново в бокса в края на втората обиколка, като го върна на пистата отново с твърди гуми.

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„Целта беше да имаме повече опции по-късно - обясни Хаджар пред френската телевизия Canal+. - Наистина загубихме няколко позиции, но знаехме, че ще си ги върна доста бързо. Това ми даде гъвкавост да мога да избирам по-късно. Избрах твърдите гуми, които предпочитах, и се получи.“

Двойният питстоп обаче се оказал нелогичен дори за самия пилот на Ред Бул.

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„Дори аз бях малко объркан от спиранията в бокса. След няколко обиколки всъщност разбрах защо го направихме. Трябва да призная, че бях малко бавен в мисленето“, засмя се той в разговор с представители на пресата.

„Питах се защо поех толкова много рискове? Трябваше да ми кажете и щях да си остана последен, но очевидно не знаехме, че ще има кола за сигурност. Беше малко разочароващо, но си заслужаваше.“

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Хаджар продължи с това, което на практика беше състезание с едно спиране, тъй като влезе в бокса отново по време на виртуална кола за сигурност. Отличното му темпо – средната стойност на десетте му най-бързи обиколки беше 1.49,727 мин, по-добра от тази на Макс Верстапен (1.49,809 мин) – му позволи да достигне топ 10 още в 15-ата обиколка.

В крайна сметка пилотът, който кара втория си сезон в шампионата, удържа Ландо Норис, който стартира 13-и и направи единствения си питстоп в 30 обиколка, за да финишира шести.

„Това е най-доброто му състезание с нас, без съмнение - коментира ентусиазирано шефът на отбора на Ред Бул, Лоран Мекис. - Честно казано, това не е просто моментен проблясък. Той става малко по-добър във всяко състезание по отношение на скоростта. Така че той показва повече скорост всеки път, когато кара. Днес е още една стъпка напред, този уикенд е още една стъпка, защото беше много, много бърз още от първата свободна тренировка.“

„И да, избрахме му малко необичайна стратегия, която в крайна сметка, с точния момент на виртуалната кола за сигурност, му даде възможност да победи Ландо. Така че беше добре. Той беше много, много силен. Темпото му беше на нивото на топ три. Така че сме много, много щастливи от напредъка му.“

Хаджар вече е събрал 60 точки този сезон – два пъти повече, отколкото вторият болид на Ред Бул спечели миналия сезон с Лиам Лоусън и Юки Цунода зад волана.

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Снимки: Gettyimages