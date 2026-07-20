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ЦСКА се размина с Фенербахче - ето съперника на "червените" при отстраняване на Карабах

  • 20 юли 2026 | 14:25
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ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф (Тираспол) - Макаби (Тел Авив) в третия квалификационен кръг на Лига Европа, ако победи Карабах. Това отреди днес тегленият жребий в Нион. “Червените” бяха в поставени в група 1 след разбивките.

Първата среща е планирана за 6 август, когато евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е седмица по-късно на 13 август.

Шериф завърши на второто място в Суперлигата на Молдова през изминалия сезон. Тимът от Тираспол игра и в квалификациите на Лига Европа и Лига на конференциите, но първо отпадна от Утрехт, а след това от Андерлехт. През тази кампания Шериф вече има на сметката си шест мача в първенството и към момента води в класирането.

Макаби (Тел Авив) от своя страна е носител на Купата на Израел за изминалия сезон, когато на финала победи Апоел (Беер Шева). В Лигат ХаАл Макаби завърши на третото място. Отборът обаче игра в основната фаза на Лига Европа, където записа седем загуби и едно равенство. Най-тежкото поражение дойде от Лион с 0:6, а хиксът беше срещу ПАОК - 0:0. Този сезон още не е стартирал в Израел, така че мачовете с Шериф ще бъдат първите официални за Макаби за тази есен.

Ето останалите потенциални съперници, които можеха да се паднат на ЦСКА:

загубилият от двойката: Щурм (Грац) - Хартс

загубилият от двойката: Фенербахче - Гурник

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