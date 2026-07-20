Алонсо и Сайнц поздравиха световните шампиони

Двете испански звезди във Формула 1 Фернандо Алонсо и Карлос Сайнц бяха сред първите, които поздравиха в социалните мрежи националния отбор на Испания за световната титла по футбол, спечелена снощи с 1:0 срещу Аржентина.
Преди Гран При на Белгия вчера Алонсо се пошегува, че основната му задача ще е да се прибере максимално бързо след финала на „Спа“, за да гледа мача у дома.
Ред Бул не продава Рейсинг Булс за 3 милиарда долара
Преди състезанието Сайнц се разходи с фланелка на Испания в падока на пистата, като същото направи и Франко Колапинто от Алпин, но с екип на Аржентина.
След загубения финал снощи Колапинто написа в социалните мрежи, че тъгува заедно със сънародниците си.