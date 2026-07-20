Алонсо и Сайнц поздравиха световните шампиони

Двете испански звезди във Формула 1 Фернандо Алонсо и Карлос Сайнц бяха сред първите, които поздравиха в социалните мрежи националния отбор на Испания за световната титла по футбол, спечелена снощи с 1:0 срещу Аржентина.

Преди Гран При на Белгия вчера Алонсо се пошегува, че основната му задача ще е да се прибере максимално бързо след финала на „Спа“, за да гледа мача у дома.

🗣️: do you have any rivalry with people in the team? have you talked to franco, too?



carlos: i don’t think there’s any rivalry. everyone in the paddock wants spain to win. i don’t know why, but everyone, especially the english, who were beaten by argentina, are rooting for… pic.twitter.com/35IqaUzCBA — yoyo (@teamfifty5) July 19, 2026

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Преди състезанието Сайнц се разходи с фланелка на Испания в падока на пистата, като същото направи и Франко Колапинто от Алпин, но с екип на Аржентина.

След загубения финал снощи Колапинто написа в социалните мрежи, че тъгува заедно със сънародниците си.

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