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Алонсо и Сайнц поздравиха световните шампиони

  • 20 юли 2026 | 13:34
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Алонсо и Сайнц поздравиха световните шампиони

Двете испански звезди във Формула 1 Фернандо Алонсо и Карлос Сайнц бяха сред първите, които поздравиха в социалните мрежи националния отбор на Испания за световната титла по футбол, спечелена снощи с 1:0 срещу Аржентина.

Преди Гран При на Белгия вчера Алонсо се пошегува, че основната му задача ще е да се прибере максимално бързо след финала на „Спа“, за да гледа мача у дома.

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Преди състезанието Сайнц се разходи с фланелка на Испания в падока на пистата, като същото направи и Франко Колапинто от Алпин, но с екип на Аржентина.

След загубения финал снощи Колапинто написа в социалните мрежи, че тъгува заедно със сънародниците си.

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