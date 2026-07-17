Идеалният ден за Сами Паяри в Естония: 7 първи места в 7 отсечки

24-годишният пилот на Тойота Сами Паяри преследва първата си победа в Световния рали шампионат, но представянето му днес по нищо не показа, че той все още трупа опит - 7 първи места в седемте отсечки в петъчната програма на рали "Естония", 9 кръг от сезона в WRC.

След като беше най-бърз в първите три етапа по-рано през деня, Паяри напусна зоната за смяна на гуми в град Техванди с аванс от 4,1 секунди.

Was Friday Pajari's best day in a Rally1 car?#WRC | #DelfiRallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/Mh79uYhbQN — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 17, 2026

Млад финландец взе първите три отсечки в рали “Естония”

Финландецът продължи да увеличава тази разлика през останалата част от деня, като спечели още три макадамови етапа, преди да завърши деня с ново най-добро време и в суперспециалния етап на асфалт в Елва.

Той стана първият пилот след Кале Рованпера на рали „Канарски острови“ миналия сезон, който печели всички етапи от първия ден на състезанието.

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„Просто правя всичко, на което съм способен - заяви Паяри. - Нямах никакви рискови моменти и всичко изглежда под контрол. Натискам колкото мога. Просто се опитвам да се наслаждавам. Това беше истински екшън, супер хубав ден. Ще дам най-доброто от себе си, а ралито е все още много дълго.“

Единственият по-сериозен повод за притеснение за Паяри дойде в петия специален етап, когато той съобщи, че е допуснал „малка грешка в един завой“. Темпото му обаче беше толкова високо, че моментът остана без последствия.

Оливър Солберг, който е съотборник на Паяри в Тойота и спечели първата си победа в Световния рали шампионат именно на макадамовите трасета в Естония преди 12 месеца, завърши деня на второ място, на 14,7 от финландеца и само на 1,8 секунди пред третия Адриен Фурмо (Хюндай). Докато Солберг се оплакваше от липса на добър усет към поведението на автомобила по време на „един труден и много разочароващ ден“, Фурмо впечатли с представянето си през целия първи етап.

След един момент при скок във втория етап, при който Фурмо се приземи извън пътя, французинът нямаше други проблеми и записа поредица от времена в топ три, за да изпревари съотборника си Тиери Нювил със 7,5 секунди.

Нювил, световният шампион за 2024, многократно споменаваше липсата на баланс в автомобила си през деня, но завърши с преднина от 33,3 секунди пред Себастиен Ожие, който участва в Естония за първи път от 2021 насам.

Такамото Кацута беше шести в общото класиране, когато претърпя двоен удар в шестия етап. Освен повредена предна лява гума, която го забави с почти минута, японският пилот сега е изправен пред перспективата да отваря пътя в събота, най-дългия ден от ралито, след като се оттегли преди седмия етап.

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След като изостана от Есапека Лапи в третия специален етап, Елфин Еванс си върна преднината пред своя финландски съперник, като беше с 0,6 секунди по-бърз в петата отсечка. Лидерът в шампионата, който стартира пръв по трасето, обаче нямаше отговор на темпото на Лапи в шестия етап и завърши деня на девета позиция. Пилотът на М-Спорт Джошуа Макърлийн е осми, само на 0,1 секунди зад Лапи.

Джон Армстронг заема десетото място, след като загуби 30 секунди заради спукана предна лява гума още в първия етап, причинена от тежко приземяване след скок.

Снимка: Профил на рали "Естония" в x.com

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