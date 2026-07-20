Шефът на Ситроен във Формула Е почина на 43 години

Шефът на отбора на Ситроен във Формула Е, Сирил Бле, почина на 43-годишна възраст. Новината за смъртта му беше съобщена в понеделник в съвместно прессъобщение, издадено от Ситроен, Стелантис, Монако Спортс Груп (MSG) и Формула Е.

Причината за смъртта не беше оповестена, като отборът заяви, че няма да бъде споделяна повече информация от „уважение към личното пространство и желанията на семейството“.

The entire Formula E community is deeply saddened to confirm the passing of Cyril Blais.



Our thoughts and deepest condolences are with Cyril’s family, friends, loved ones, and everyone who had the privilege of knowing and working alongside him. pic.twitter.com/gSQIM9p1Rj — Formula E (@FIAFormulaE) July 20, 2026

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„Всички сме толкова натъжени от загубата на Сирил - заяви Бет Парета, управляващ директор на Ситроен Рейсинг. - Много от членовете на екипа го познават и са работили с него в продължение на няколко години. Мислите ни са с неговото семейство, приятели и колеги в падока.

„Сирил вярваше толкова много в този отбор и ние ще уважим желанията на семейството му, като го почетем по най-добрия възможен начин – като продължим да се състезаваме в негова памет със същата отдаденост и страст, които той вдъхна у всички нас.“

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Бле започна кариерата си като инженер в поддържащите серии на Формула 1, първоначално в Мейнър Моторспорт във Формула 3, преди да се премести в Арден, където се издигна до позицията на технически директор както във Ф3, така и във Формула 2.

Той премина във Формула Е през 2019 с Махиндра, където прекара почти три години като състезателен инженер.

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Връзката му с отбора, който сега представлява Ситроен, започна през 2022, когато Сирил се присъедини към екипа на MSG, който управляваше Вентури. Там той се събра с Максимилиан Гюнтер, с когото преди това е работил във Ф2, и двамата постигнаха значителни успехи заедно, докато отборът се трансформира в Мазерати.

Бле беше повишен до шеф на отбора през 2024 и помагаше за прехода към Ситроен година по-късно.

Под негово ръководство Мазерати/Ситроен спечели две състезания, включително тазгодишната Е-При на Мексико Сити с новото попълнение Ник Касиди зад волана.

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Снимки: Gettyimages