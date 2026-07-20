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Шефът на Ситроен във Формула Е почина на 43 години

  • 20 юли 2026 | 12:43
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Шефът на Ситроен във Формула Е почина на 43 години

Шефът на отбора на Ситроен във Формула Е, Сирил Бле, почина на 43-годишна възраст. Новината за смъртта му беше съобщена в понеделник в съвместно прессъобщение, издадено от Ситроен, Стелантис, Монако Спортс Груп (MSG) и Формула Е.

Причината за смъртта не беше оповестена, като отборът заяви, че няма да бъде споделяна повече информация от „уважение към личното пространство и желанията на семейството“.

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„Всички сме толкова натъжени от загубата на Сирил - заяви Бет Парета, управляващ директор на Ситроен Рейсинг. - Много от членовете на екипа го познават и са работили с него в продължение на няколко години. Мислите ни са с неговото семейство, приятели и колеги в падока.

„Сирил вярваше толкова много в този отбор и ние ще уважим желанията на семейството му, като го почетем по най-добрия възможен начин – като продължим да се състезаваме в негова памет със същата отдаденост и страст, които той вдъхна у всички нас.“

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Бле започна кариерата си като инженер в поддържащите серии на Формула 1, първоначално в Мейнър Моторспорт във Формула 3, преди да се премести в Арден, където се издигна до позицията на технически директор както във Ф3, така и във Формула 2.

Той премина във Формула Е през 2019 с Махиндра, където прекара почти три години като състезателен инженер.

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Връзката му с отбора, който сега представлява Ситроен, започна през 2022, когато Сирил се присъедини към екипа на MSG, който управляваше Вентури. Там той се събра с Максимилиан Гюнтер, с когото преди това е работил във Ф2, и двамата постигнаха значителни успехи заедно, докато отборът се трансформира в Мазерати.

Бле беше повишен до шеф на отбора през 2024 и помагаше за прехода към Ситроен година по-късно.

Под негово ръководство Мазерати/Ситроен спечели две състезания, включително тазгодишната Е-При на Мексико Сити с новото попълнение Ник Касиди зад волана.

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Снимки: Gettyimages

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