Канкунен предрече скорошна победа за Паяри

Сами Паяри беше много близо до първата си победа в Световния рали шампионат в рали „Хърватия“ – той поведе след третата от общо 20 отсечки и беше начело да етап №14 „Генералски стол“, където спука гума и отстъпи на третото място.

До този момент обаче 25-годишният финландец не беше направил нито една грешка и имаше повече от реален шанс да спечели макар и малко неочаквано, но на асфалт.

Заместник-шефът на тима на Тойота в WRC Юха Канкунен обаче е уверен, че първата победа на Паяри е съвсем близо.

„Следващата крачка за Сами е победата – обясни 4-кратният световен шампион Канкунен. – Той вече има трети и втори места, така че остана му да направи само една крачка напред и да спечели.

„Може би няма да е в следващото рали, но най-вероятно още тази година. Ние имаме силен отбор, всеки един от нашите пилоти може да печели състезания и съм много щастлив, че работя точно с тях. Нямам търпение за следващите стартове.“

Сами Паяри също коментира темата, като той вече призна, че е понесъл много тежко това, че загуби шанс за победата заради спуканата гума.

„Честно казано, не очаквах, че точно „Хърватия“ ще е най-силното ми рали като представяне – обясни пилотът. – Дори смятам, че на Канарските острови трябва да сме по-силни. Искам да видя къде сме спрямо фаворитите, но човек никога не знае какво го очаква по етапите.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages