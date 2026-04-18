  3. Канкунен предрече скорошна победа за Паяри

Канкунен предрече скорошна победа за Паяри

  • 18 апр 2026 | 15:26
Сами Паяри беше много близо до първата си победа в Световния рали шампионат в рали „Хърватия“ – той поведе след третата от общо 20 отсечки и беше начело да етап №14 „Генералски стол“, където спука гума и отстъпи на третото място.

До този момент обаче 25-годишният финландец не беше направил нито една грешка и имаше повече от реален шанс да спечели макар и малко неочаквано, но на асфалт.

Александър Томов: Отсечките в рали „Сиера Морена“ са трудни, но интересни

Заместник-шефът на тима на Тойота в WRC Юха Канкунен обаче е уверен, че първата победа на Паяри е съвсем близо.

„Следващата крачка за Сами е победата – обясни 4-кратният световен шампион Канкунен. – Той вече има трети и втори места, така че остана му да направи само една крачка напред и да спечели.

Хюндай: Нямаше нужда да подаряваме победата на Кацута

„Може би няма да е в следващото рали, но най-вероятно още тази година. Ние имаме силен отбор, всеки един от нашите пилоти може да печели състезания и съм много щастлив, че работя точно с тях. Нямам търпение за следващите стартове.“

Сами Паяри също коментира темата, като той вече призна, че е понесъл много тежко това, че загуби шанс за победата заради спуканата гума.

Драма за Нювил, Кацута спечели в последната отсечка рали „Хърватия“

„Честно казано, не очаквах, че точно „Хърватия“ ще е най-силното ми рали като представяне – обясни пилотът. – Дори смятам, че на Канарските острови трябва да сме по-силни. Искам да видя къде сме спрямо фаворитите, но човек никога не знае какво го очаква по етапите.“

Снимки: Gettyimages

Още слухове за продажбата на Алпин заради нов шеф

Доктор Марко блокирал трансфера на Цунода в Хаас

Андреа Стела отрече, че ще се връща във Ферари

По една победа за Костеки и Пейн в Крайстчърч днес

Наказание за Верстапен заради съотборника му

Шумахер предупреди Леклер да не ходи в Ред Бул

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

