Паяри коментира първата си победа в Световния рали шампионат

Сами Паяри заяви, че победата му в рали „Естония“ не е била толкова лесна, колкото е изглеждала отстрани.

Сами Паяри винаги е вярвал, че ще запише победа в WRC, а от днес вече официално е победител в кръг от Световния рали шампионат.

Сами Паяри триумфира в рали „Естония“

Финландецът записа победа в рали „Естония“ с преднина от 19,5 секунди, като спечели 12 от 18-те етапа на състезанието. Той поведе от самото начало и не изпусна лидерството до финала, с което си осигури шести подиум за сезона – повече от всеки друг пилот в шампионата.

„Разбира се, беше огромна радост, голямо удоволствие и облекчение да пресека финалната линия“, каза той.

„Но всъщност в това рали разстоянието в последната отсечка от летящия финал до стоп финала е може би най-краткото в историята, защото беше точно след един много остър завой. Обикновено се придвижваш бавно до контролата и имаш време да обсъдиш нещата с отбора и с Марко (Салминен, навигаторът на Сами), подготвяйки се за това, което те очаква. Този път обаче всичко беше много близо и всички ни показваха палци нагоре, така че си помислихме, че може би сме спечелили. И тогава просто скочихме на покрива.“

Сами Паяри е на две отсечки от първата си победа в WRC

През цялото време Паяри изглеждаше, че контролира напълно рали „Естония“, но настоя, че победата му не е била толкова лесна, колкото е изглеждала.

„Спечелихме 12 от 18 етапа и по някакъв начин изглеждаше, че доминираме, а може би и беше, но въпреки това разликите в нито един момент не бяха толкова големи“, обясни той.

„Така че във всеки етап, ако имахме, да кажем, голяма етапна победа, тя беше с разлика от може би три секунди. Никога не е било нещо значително наведнъж. Затова вълнението или напрежението винаги бяха налице. Нямаш възможност да направиш по-голяма грешка, защото иначе ще загубиш цялото натрупано време. Трябваше да сме нащрек почти до последния етап, така че нямаше време за отпускане. Дори и да изглеждаше, че доминираме, в нито един момент не беше лесно.“

Тази победа на Паяри го поставя в отлична позиция за рали „Финландия“ след две седмици, където очакванията естествено ще бъдат да повтори резултата си от Естония.

„Наистина се надявам - каза той. - Но в същото време знам, че няма да е по-лесно. Разбира се, самочувствието ми може би се повишава сега, но рали „Финландия“ си е ново предизвикателство. В известен смисъл е доста подобно на Естония, но все пак е нещо различно и отделно предизвикателство. Няма да е лесно, но със сигурност съм готов да дам най-доброто от себе си.“

Победата изкачи Паяри на трето място в световния шампионат, като изпревари Себастиен Ожие. Той е на 33 точки зад лидера Елфин Еванс и само на осем зад Такамото Кацута.

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Снимки: Imago