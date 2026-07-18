Сами Паяри е на две отсечки от първата си победа в WRC

24-годишният пилот на Тойота Сами Паяри се доближи до впечатляваща първа победа в Световния рали шампионат, след като доминира и в съботните отсечки на рали „Естония“, 9 кръг от сезона в WRC.

Пилотът на Тойота ще влезе в последните два неделни етапа с преднина от 25 секунди пред съотборника си Оливър Солберг, след като показа поредното си уверено представяне в дългия съботен ден, включващ девет отсечки.

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Паяри започна деня с аванс от 14,7 секунди пред Солберг, като доминацията му бе подчертана от спечелването на всичките седем етапа в петък. Тази преднина нарасна до 17,6 секунди, след като той удължи серията си от етапни победи на девет, преди Солберг да прекъсне поредицата му.

Солберг очевидно се чувстваше много по-добре зад волана на своя Ярис Rally1 в сравнение с петък и успя да спечели етапи 10 и 11, като намали преднината на Паяри до 14,1 секунди.

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Следобед обаче нещата се върнаха към обичайното, като Паяри отговори с най-бързи времена в първите три етапа от минаването, за да се откъсне ефективно от Солберг. Паяри завърши деня с общо 12 спечелени етапа от 16-те проведени до момента отсечки.

„Не е лесно, никога не е било лесно, но все пак се чувстваме доста комфортно с преднината. Въпреки това утре има доста километри, така че не е съвсем просто - заяви Паяри. - Но по пътя имаше един фен с много готин плакат, на който пишеше: „Сами, не слушай Марко (навигатора на Паяри), давай газ!“. Така че се опитвам да следвам това.“

Солберг разкри, че усещането в неговия Ярис е било почти същото като това, което е изпитал по пътя към зашеметяващата си първа победа в WRC в Естония миналата година. Победителят от Монте Карло обаче призна, че на места е бил твърде предпазлив и в някои случаи е избрал по-сигурно каране, за да избегне проблеми с гумите.

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„Сутринта определено беше много по-позитивна от вчера. Поне усещането става все по-добро. Атаката и поемането на рискове все още не са налице, а те са нужни, за да победиш Сами, който се справя страхотно! Може би изборът на гуми следобед беше оптимистичен, което направи трудно да се кара на пълна газ“, каза Солберг.

Битката за третото място привлече голямо внимание, тъй като съотборниците в Хюндай – Адриен Фурмо и Тиери Нювил – се изправиха един срещу друг. Фурмо имаше преднина от 7,5 секунди в началото на деня, но тя бе стопена до 1,9 секунди преди последния етап за деня.

Нювил атакува най-сериозно в етап 15, където стопи 4,2 секунди от аванса на Фурмо с представяне, което беше достатъчно, за да му донесе първа етапна победа за него и за Хюндай в ралито. Двамата не можаха да бъдат разделени в последната суперспециална отсечка за деня, като Фурмо запази последното място на подиума преди неделя.

Admin will be hearing air horns in their sleep 😅🔊#WRC | #DelfiRallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/mKbqWTmmOG — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 18, 2026

„Доволен съм от деня. Имахме голямо износване на гумите следобед. Опитах се да дам най-доброто от себе си и етапите бяха много приятни. Все още искам да се насладя на двата големи етапа утре“, каза Фурмо.

„Доволен съм от следобеда си. Доволен съм от избора си на гуми и как го управлявах - добави Нювил. - Адриен беше супер бърз, нека се забавляваме заедно утре и да видим кой ще завърши на върха.“

Лидерът в шампионата Елфин Еванс, който беше в неизгодно положение заради отварянето на пътя в петък, се отправи към сервизния парк, след като постигна най-голям напредък в събота. Уелсецът се изкачи от девето на шесто място, което може да се окаже изключително ценно за битката му за титлата. А пред него завърши съотборникът му в Тойота Себастиен Ожие.

A rare mistake from Sami this weekend - but no harm done, and a stage win to top it off 😅👏#WRC | #DelfiRallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/bnldCUV3s9 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 18, 2026

Еванс изпревари Есапека Лапи от Хюндай и Джош Макърлийн от М-Спорт Форд, за да стигне до седмото място след осмия етап. Възстановяването на Еванс беше подпомогнато от проблем с изпускателния колектор, който принуди Макърлийн да се оттегли със своя Форд Пума.

Съотборникът на Макърлийн, Мартинс Сескс, също имаше проблеми, когато спука предна дясна гума в девети етап, което изкачи Еванс на шесто място.

Сескс завърши следобедното минаване на седмо място, комфортно пред разочарования Лапи, който не успя да повтори скоростта на съотборниците си в Хюндай – Нювил и Фурмо.

Топ 10 беше допълнен от Джон Армстронг от М-Спорт Форд и естонския лидер в WRC2 Роберт Вирвес, който ще влезе в последния ден с преднина от 10,1 секунди в своя клас пред финландеца Рупе Корхонен.

Ралито ще завърши в неделя с две преминавания на 24,39-километровия етап „Каарику“.

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Снимки: Imago