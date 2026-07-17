Луканов: Играхме без страх

Наставникът на Дунав Емануел Луканов бе доволен от представянето на на тима въпреки загубата с 1:2 от шампиона Левски на “Герена”. Специалистът се надява, че “драконите” ще натрупат допълнително самочувствие за следващите мачове.

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“Изиграхме добър двубой и нещата вървяха по план. Подходихме стабилно спрямо техния начин на игра. Допуснахме лек гол, който обърка плановете ни. Искахме да държим мача отворен през втората част. Не ме е яд за пропуските, а за енергията на момчетата. Всички се раздадоха, но не успяхме да вземем нещо от срещата. Призивът ми е да продължим по същия начин. Ние трябва да побеждаваме и да имаме баланс в играта, за да използваме слабите страни на съперниците. Играхме без страх и се надявам футболистите да си повярват още повече и да натрупат самочувствие”, каза Луканов.

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