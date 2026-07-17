Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Луканов: Играхме без страх

Луканов: Играхме без страх

  • 17 юли 2026 | 23:32
  • 383
  • 0

Наставникът на Дунав Емануел Луканов бе доволен от представянето на на тима въпреки загубата с 1:2 от шампиона Левски на “Герена”. Специалистът се надява, че “драконите” ще натрупат допълнително самочувствие за следващите мачове.

Левски стартира защитата на титлата с успех над Дунав! "Сините" нацелиха три греди
Левски стартира защитата на титлата с успех над Дунав! "Сините" нацелиха три греди

“Изиграхме добър двубой и нещата вървяха по план. Подходихме стабилно спрямо техния начин на игра. Допуснахме лек гол, който обърка плановете ни. Искахме да държим мача отворен през втората част. Не ме е яд за пропуските, а за енергията на момчетата. Всички се раздадоха, но не успяхме да вземем нещо от срещата. Призивът ми е да продължим по същия начин. Ние трябва да побеждаваме и да имаме баланс в играта, за да използваме слабите страни на съперниците. Играхме без страх и се надявам футболистите да си повярват още повече и да натрупат самочувствие”, каза Луканов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски стартира защитата на титлата с успех над Дунав! "Сините" нацелиха три греди

Левски стартира защитата на титлата с успех над Дунав! "Сините" нацелиха три греди

  • 17 юли 2026 | 23:12
  • 76754
  • 297
Янтра (Габрово) надви Крумовград в контрола с пет гола

Янтра (Габрово) надви Крумовград в контрола с пет гола

  • 17 юли 2026 | 21:17
  • 960
  • 0
Спортист (Своге) бие израелци, Захари Сираков доволен

Спортист (Своге) бие израелци, Захари Сираков доволен

  • 17 юли 2026 | 21:07
  • 645
  • 1
Шампионатът се завърна с голове, куриоз и ключова намеса на ВАР

Шампионатът се завърна с голове, куриоз и ключова намеса на ВАР

  • 17 юли 2026 | 20:59
  • 50782
  • 120
Пропадна пловдивско дерби, Марица се включва в блицтурнир

Пропадна пловдивско дерби, Марица се включва в блицтурнир

  • 17 юли 2026 | 20:57
  • 619
  • 0
Оборище и Гигант не излъчиха победител

Оборище и Гигант не излъчиха победител

  • 17 юли 2026 | 20:45
  • 417
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира защитата на титлата с успех над Дунав! "Сините" нацелиха три греди

Левски стартира защитата на титлата с успех над Дунав! "Сините" нацелиха три греди

  • 17 юли 2026 | 23:12
  • 76754
  • 297
Шампионатът се завърна с голове, куриоз и ключова намеса на ВАР

Шампионатът се завърна с голове, куриоз и ключова намеса на ВАР

  • 17 юли 2026 | 20:59
  • 50782
  • 120
Веласкес: Нищо не ми хареса - това е пример как не трябва да играем

Веласкес: Нищо не ми хареса - това е пример как не трябва да играем

  • 17 юли 2026 | 23:43
  • 2269
  • 0
Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

  • 17 юли 2026 | 17:50
  • 28870
  • 18
Лига на нациите: България 0:0 Китай! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:0 Китай! Следете мача ТУК!

  • 17 юли 2026 | 23:28
  • 1301
  • 1
Бешикташ почти си гарантира Салах, остава само подписа на футболиста!

Бешикташ почти си гарантира Салах, остава само подписа на футболиста!

  • 17 юли 2026 | 21:56
  • 8331
  • 5