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  3. Навръх годишнината от триумфа над Мексико: фланелката на Сираков се завърна у дома

Навръх годишнината от триумфа над Мексико: фланелката на Сираков се завърна у дома

  • 5 юли 2026 | 11:23
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Навръх годишнината от триумфа над Мексико: фланелката на Сираков се завърна у дома

Точно 32 години след епичната победа над Мексико на "Джайънтс Стейдиъм", пратила България на четвъртфиналите на Мондиал'94 в САЩ, колекционерите от Bulgarian Football Shirts добавиха още един ценен експонат към своята съкровищница. На 5 юли 1994 г., малко след като Йордан Лечков е реализирал победната дузпа във вратата на Хорхе Кампос и трикольорите са изпаднали в дива радост, Наско Сираков разменя фланелката си с резервата на "ацтеките" Луис Мигел Салвадор.

Повече от три десетилетия бившият голмайстор на Атланте пази екипа на Вълка в колекцията си като скъп спомен от най-силните години в кариерата му. Благодарение на огромния му жест обаче, днес фланелката на Сираков е обратно в родината си. С този истински музеен експонат Bulgarian Football Shirts продължава мисията си да върне възможно най-много фланелки от емблематични мачове обратно в България.

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Снимки: Imago

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