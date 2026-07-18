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Ходжкинсън победи Брьодерс-Бол на 800 м, Уанионий допусна поражение в опита за световен рекорд

  • 18 юли 2026 | 19:04
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Ходжкинсън победи Брьодерс-Бол на 800 м, Уанионий допусна поражение в опита за световен рекорд

Олимпийската шампионка на 800 метра и световна рекордьорка в дисциплината в зала от тази зима Кийли Ходжкинсън записа победа в последната дисциплина от Диамантената лига в Лондон днес с 1:56.21 минути, но остана далеч от поставените си цели. Тя изпревари нидерландската звезда Фенке Брьодерс-Бол, която завърши втора с 1:56.46 мин, както и световната шампионка в зала от Глазгоу 2024 Циге Дугума (Етиопия), която завърши трета с 1:56.92 мин. 

Опитът на Емануел Уанионий за световен рекорд на 800 метра не само не завърши успешно за него, но и той остана едва четвърти с 1:43.30 мин. В последните метри кениецът беше изпреварен от завършилите преди него Брандън Милър (САЩ) с личен рекорд от 1:42.19 мин, Марк Инглиш (Ирландия) с личен рекорд от 1:42.97 мин и Макс Бъргин (Великобритания) с 1:43.30 мин. 

На 3000 м при жените се наложи австралийската звезда Джесика Хъл с 8:24.69 мин. 

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Снимки: Gettyimages

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