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Може ли някой да победи Антонели в Белгия? Ето какво казват състезателните симулации

  • 18 юли 2026 | 10:09
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Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели завърши начело в класирането след петъчните тренировки в Белгия. С обиколка от 1:45.944 той изпревари с 0.190 секунди Ландо Норис от Макларън, а пилотът на Ред Бул Макс Верстапен остана трети, на 0.472 секунди. Италианецът също така постави стандарта по време на състезателните симулации с много гориво.

Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"
Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"

След корекция на данните от дългите серии във втората свободна тренировка, отчитайки различните типове гуми и продължителност на стинтовете, Антонели е бил средно с 0.21 секунди на обиколка по-бърз от най-близкия си съперник – Шарл Леклер с Ферари. Монегаскът обаче успя да направи само една представителна обиколка в дълга серия, преди сесията да бъде прекъсната от червен флаг заради инцидент с Пиер Гасли.

Поради тази причина по-смислено е сравнението с представянето на съотборника на Антонели в Мерцедес – Джордж Ръсел, и двамата пилоти на Ред Бул, които успяха да направят по няколко обиколки в своите симулации преди прекъсването. Верстапен е бил средно с 0.29 секунди на обиколка по-бавен от Антонели, докато Ръсел е изоставал с почти половин секунда.

Антонели: Променихме много колата за втората тренировка
Антонели: Променихме много колата за втората тренировка

Въпреки това Ред Бул все още може да се окаже най-близкият конкурент на Мерцедес на „Спа“. Верстапен оглави първата тренировка и се възползва от предимството си в максималната скорост на правите в първи и трети сектор. Освен затрудненията в бавния среден сектор обаче, болидът на Ред Бул разкри и друга слабост: износването на гумите.

Верстапен: Добре сме, нямаме големи проблеми
Верстапен: Добре сме, нямаме големи проблеми

По време на своя осем-обиколен стинт Верстапен регистрира средно износване на гумите от 0.227 секунди на обиколка. За същото разстояние Антонели постигна едва 0.078 секунди на обиколка. Макар в началото Ред Бул да поддържаше темпото на Мерцедес, отборът постепенно губеше скорост с напредването на стинта.

Въпреки това позицията на Ред Бул като втори най-бърз отбор далеч не е гарантирана. Ландо Норис беше с около три десети по-бърз от Верстапен във втората тренировка, а Ферари все още не бива да бъде отписван по отношение на състезателното темпо. Това се подкрепя най-вече от дългата серия, направена от Люис Хамилтън по време на първата тренировка.

Норис: Малко по-доволен съм, но още не съм щастлив
Норис: Малко по-доволен съм, но още не съм щастлив

За разлика от дългите серии във втората тренировка, състезателните симулации в първата не бяха прекъснати от червен флаг. В резултат на това, въпреки че втората тренировка обикновено е по-показателна, по-ранните данни заслужават по-внимателен поглед.

Люис Хамилтън записа най-бързото средно темпо в дълга серия по време на първата сесия, като беше с 0.29 секунди на обиколка по-бърз от Антонели. Тези цифри обаче трябва да се приемат с повишено внимание поради различните количества гориво и тестови програми.

Някои отбори умишлено започват стинтовете си с по-високо темпо, за да анализират максималното износване на гумите и да направят прогнози за състезанието. Други възприемат по-консервативен подход, щадящ гумите от самото начало, подобен на стратегията, очаквана по време на неделното състезание.

Данните за износването разказват интересна история. Или Антонели умишлено е управлявал гумите си през целия стинт, или Мерцедес е намерил значително предимство в управлението на гумите при по-дълги серии. И в двата случая Сребърните стрели и Антонели изглеждат явни фаворити за остатъка от уикенда, както в една квалификационна обиколка, така и в състезателно темпо.

Ферари и Астън Мартин са единствените отбори, които не са донесли нови части за Гран При на Белгия. Докато Ферари прави пауза в развитието, след като вече представи 30 подобрения този сезон, Астън Мартин се фокусира изцяло върху големия пакет с обновления, който трябва да дебютира в Унгария следващата седмица.

Според документацията на ФИА, базираният в Силвърстоун отбор е въвел само шест подобрения този сезон и в резултат на това изостава в подреждането. В Белгия Астън Мартин може реално да се бори просто за да се класира за състезанието.

Най-бързата обиколка на Фернандо Алонсо във втората тренировка беше само с една десета от секундата по-добра от средното темпо на Антонели в дълга серия с напълно зареден с гориво Мерцедес. Преобразувано в еквивалентна разлика в горивото, изоставането в темпото на Астън Мартин се оценява на около 100 кг гориво.

С пасив от 5.187 секунди спрямо най-бързата обиколка във втората тренировка, Астън Мартин остана само на 2.229 секунди от прогнозния праг за квалификация от 107%. Изоставане от над седем секунди в квалификацията би поставило отбора пред реален риск да не покрие правилото за 107%. Планираното подобрение за Унгария е повече от наложително.

В средата на колоната подреждането изглежда до голяма степен непроменено от последните състезания. Рейсинг Булс, Алпин и Ауди в момента формират водещата група, следвани от второ ниво, състоящо се от Хаас и Уилямс. Кадилак и Астън Мартин понастоящем заемат дъното на класирането.

Алпин направи най-бързата квалификационна симулация сред отборите в средата на колоната по време на втората тренировка и впечатли особено в бързите първи и трети сектор. В дългите серии по време на първата свободна тренировка отборът на Ауди записа най-доброто средно темпо сред тимовете от средата на колоната (+1.66), изпреварвайки Рейсинг Булс (+1.72) и Алпин (+2.06). Не бяха отчетени значителни разлики в износването на гумите между трите отбора.

Гасли обясни причината за катастрофата на "Спа"
Гасли обясни причината за катастрофата на "Спа"

Говорейки за гуми, очаква се те отново да изиграят решаваща роля в Белгия. Според директора на Пирели Моторспорт, Дарио Марафуски, пистата „Спа“ се нарежда „сред първите три“ в календара по отношение на натоварването върху гумите. Въпреки това към момента има малко индикации, че състезанието ще изисква два пит-стопа.

Миналата година отборите успяха в някои случаи да направят над 30 обиколки със средно твърдата смес C3. Според главния инженер на Пирели, Симоне Бера, изглежда, че ситуацията не се е променила особено: „Състезание с едно спиране в бокса в неделя изглежда много вероятно.“

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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