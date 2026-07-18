Може ли някой да победи Антонели в Белгия? Ето какво казват състезателните симулации

Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели завърши начело в класирането след петъчните тренировки в Белгия. С обиколка от 1:45.944 той изпревари с 0.190 секунди Ландо Норис от Макларън, а пилотът на Ред Бул Макс Верстапен остана трети, на 0.472 секунди. Италианецът също така постави стандарта по време на състезателните симулации с много гориво.

Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"

След корекция на данните от дългите серии във втората свободна тренировка, отчитайки различните типове гуми и продължителност на стинтовете, Антонели е бил средно с 0.21 секунди на обиколка по-бърз от най-близкия си съперник – Шарл Леклер с Ферари. Монегаскът обаче успя да направи само една представителна обиколка в дълга серия, преди сесията да бъде прекъсната от червен флаг заради инцидент с Пиер Гасли.

Поради тази причина по-смислено е сравнението с представянето на съотборника на Антонели в Мерцедес – Джордж Ръсел, и двамата пилоти на Ред Бул, които успяха да направят по няколко обиколки в своите симулации преди прекъсването. Верстапен е бил средно с 0.29 секунди на обиколка по-бавен от Антонели, докато Ръсел е изоставал с почти половин секунда.

Антонели: Променихме много колата за втората тренировка

Въпреки това Ред Бул все още може да се окаже най-близкият конкурент на Мерцедес на „Спа“. Верстапен оглави първата тренировка и се възползва от предимството си в максималната скорост на правите в първи и трети сектор. Освен затрудненията в бавния среден сектор обаче, болидът на Ред Бул разкри и друга слабост: износването на гумите.

Верстапен: Добре сме, нямаме големи проблеми

По време на своя осем-обиколен стинт Верстапен регистрира средно износване на гумите от 0.227 секунди на обиколка. За същото разстояние Антонели постигна едва 0.078 секунди на обиколка. Макар в началото Ред Бул да поддържаше темпото на Мерцедес, отборът постепенно губеше скорост с напредването на стинта.

Въпреки това позицията на Ред Бул като втори най-бърз отбор далеч не е гарантирана. Ландо Норис беше с около три десети по-бърз от Верстапен във втората тренировка, а Ферари все още не бива да бъде отписван по отношение на състезателното темпо. Това се подкрепя най-вече от дългата серия, направена от Люис Хамилтън по време на първата тренировка.

Норис: Малко по-доволен съм, но още не съм щастлив

За разлика от дългите серии във втората тренировка, състезателните симулации в първата не бяха прекъснати от червен флаг. В резултат на това, въпреки че втората тренировка обикновено е по-показателна, по-ранните данни заслужават по-внимателен поглед.

Люис Хамилтън записа най-бързото средно темпо в дълга серия по време на първата сесия, като беше с 0.29 секунди на обиколка по-бърз от Антонели. Тези цифри обаче трябва да се приемат с повишено внимание поради различните количества гориво и тестови програми.

The perfect perch?



The trackside views around Spa are special 😍#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/hfegYy8913 — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

Някои отбори умишлено започват стинтовете си с по-високо темпо, за да анализират максималното износване на гумите и да направят прогнози за състезанието. Други възприемат по-консервативен подход, щадящ гумите от самото начало, подобен на стратегията, очаквана по време на неделното състезание.

Данните за износването разказват интересна история. Или Антонели умишлено е управлявал гумите си през целия стинт, или Мерцедес е намерил значително предимство в управлението на гумите при по-дълги серии. И в двата случая Сребърните стрели и Антонели изглеждат явни фаворити за остатъка от уикенда, както в една квалификационна обиколка, така и в състезателно темпо.

Ферари и Астън Мартин са единствените отбори, които не са донесли нови части за Гран При на Белгия. Докато Ферари прави пауза в развитието, след като вече представи 30 подобрения този сезон, Астън Мартин се фокусира изцяло върху големия пакет с обновления, който трябва да дебютира в Унгария следващата седмица.

Според документацията на ФИА, базираният в Силвърстоун отбор е въвел само шест подобрения този сезон и в резултат на това изостава в подреждането. В Белгия Астън Мартин може реално да се бори просто за да се класира за състезанието.

Най-бързата обиколка на Фернандо Алонсо във втората тренировка беше само с една десета от секундата по-добра от средното темпо на Антонели в дълга серия с напълно зареден с гориво Мерцедес. Преобразувано в еквивалентна разлика в горивото, изоставането в темпото на Астън Мартин се оценява на около 100 кг гориво.

С пасив от 5.187 секунди спрямо най-бързата обиколка във втората тренировка, Астън Мартин остана само на 2.229 секунди от прогнозния праг за квалификация от 107%. Изоставане от над седем секунди в квалификацията би поставило отбора пред реален риск да не покрие правилото за 107%. Планираното подобрение за Унгария е повече от наложително.

В средата на колоната подреждането изглежда до голяма степен непроменено от последните състезания. Рейсинг Булс, Алпин и Ауди в момента формират водещата група, следвани от второ ниво, състоящо се от Хаас и Уилямс. Кадилак и Астън Мартин понастоящем заемат дъното на класирането.

Алпин направи най-бързата квалификационна симулация сред отборите в средата на колоната по време на втората тренировка и впечатли особено в бързите първи и трети сектор. В дългите серии по време на първата свободна тренировка отборът на Ауди записа най-доброто средно темпо сред тимовете от средата на колоната (+1.66), изпреварвайки Рейсинг Булс (+1.72) и Алпин (+2.06). Не бяха отчетени значителни разлики в износването на гумите между трите отбора.

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Говорейки за гуми, очаква се те отново да изиграят решаваща роля в Белгия. Според директора на Пирели Моторспорт, Дарио Марафуски, пистата „Спа“ се нарежда „сред първите три“ в календара по отношение на натоварването върху гумите. Въпреки това към момента има малко индикации, че състезанието ще изисква два пит-стопа.

Миналата година отборите успяха в някои случаи да направят над 30 обиколки със средно твърдата смес C3. Според главния инженер на Пирели, Симоне Бера, изглежда, че ситуацията не се е променила особено: „Състезание с едно спиране в бокса в неделя изглежда много вероятно.“

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Снимки: Gettyimages