Антонели: Променихме много колата за втората тренировка

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели беше най-бърз във втората свободна тренировка за Гран При на Белгия на пистата „Спа“.

Италианецът беше едва шести в първата тренировка, а съотборникът му в Мерцедес Джордж Ръсел – осми, но във втората сесия и двамата отбелязаха прогрес.

Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"

„Променихме много колата за втората тренировка, тъй като в първата сесия имахме сериозно проблеми – потвърди Антонели. – Промяната се оказа в правилната посока, но имаме още много работа защото Ред Бул са много бързи, както и Макларън. Но имам усещането, че сме много силни и в дълга серия обиколки, което също е добре.“

Директорът по инженерните въпроси на Мерцедес Андрю Шовлин обясни, че в тима са очаквали в първата тренировка да има много повече сцепление, което не се е случило, но за втората сесия пилотите са били много по-доволни от работата на болидите.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages