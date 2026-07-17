Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Антонели: Променихме много колата за втората тренировка

Антонели: Променихме много колата за втората тренировка

  • 17 юли 2026 | 21:10
  • 387
  • 0

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели беше най-бърз във втората свободна тренировка за Гран При на Белгия на пистата „Спа“.

Италианецът беше едва шести в първата тренировка, а съотборникът му в Мерцедес Джордж Ръсел – осми, но във втората сесия и двамата отбелязаха прогрес.

Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"
Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"

„Променихме много колата за втората тренировка, тъй като в първата сесия имахме сериозно проблеми – потвърди Антонели. – Промяната се оказа в правилната посока, но имаме още много работа защото Ред Бул са много бързи, както и Макларън. Но имам усещането, че сме много силни и в дълга серия обиколки, което също е добре.“

Директорът по инженерните въпроси на Мерцедес Андрю Шовлин обясни, че в тима са очаквали в първата тренировка да има много повече сцепление, което не се е случило, но за втората сесия пилотите са били много по-доволни от работата на болидите.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Идеалният ден за Сами Паяри в Естония: 7 първи места в 7 отсечки

Идеалният ден за Сами Паяри в Естония: 7 първи места в 7 отсечки

  • 17 юли 2026 | 21:15
  • 455
  • 0
Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"

Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"

  • 17 юли 2026 | 19:02
  • 4999
  • 0
Ландо Норис: На "Спа" все едно караме болиди от Формула 4

Ландо Норис: На "Спа" все едно караме болиди от Формула 4

  • 17 юли 2026 | 18:52
  • 1176
  • 1
Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

  • 17 юли 2026 | 17:50
  • 24452
  • 17
Стратег от Формула 1 направи интересен анализ на краха на Англия срещу Аржентина

Стратег от Формула 1 направи интересен анализ на краха на Англия срещу Аржентина

  • 17 юли 2026 | 16:04
  • 2621
  • 0
Верстапен изпревари Хамилтън и Леклер в първата тренировка на "Спа"

Верстапен изпревари Хамилтън и Леклер в първата тренировка на "Спа"

  • 17 юли 2026 | 15:33
  • 8134
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Дунав, гол на Димитров! Две греди за "сините" и една за "драконите"

Левски 1:0 Дунав, гол на Димитров! Две греди за "сините" и една за "драконите"

  • 17 юли 2026 | 21:56
  • 48805
  • 160
Шампионатът се завърна с голове, куриоз и ключова намеса на ВАР

Шампионатът се завърна с голове, куриоз и ключова намеса на ВАР

  • 17 юли 2026 | 20:59
  • 40343
  • 118
Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

  • 17 юли 2026 | 17:50
  • 24452
  • 17
Бешикташ почти си гарантира Салах, остава само подписа на футболиста!

Бешикташ почти си гарантира Салах, остава само подписа на футболиста!

  • 17 юли 2026 | 21:56
  • 3559
  • 0
Какво беше това? Първият гол в efbet Лига падна по куриозен начин

Какво беше това? Първият гол в efbet Лига падна по куриозен начин

  • 17 юли 2026 | 19:26
  • 15207
  • 20
Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

  • 17 юли 2026 | 16:49
  • 34740
  • 111