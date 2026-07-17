Гасли обясни причината за катастрофата на "Спа"

Пиер Гасли разясни причината за инцидента, който сложи край на участието му във втората свободна тренировка за Гран При на Белгия във Формула 1.

Французинът загуби контрол над задната част на своя болид Алпин във втората част на шикана „Фан“, което го изпрати в чакъла на излизане от завоя. Въпреки опитите си да овладее колата, Гасли не успя да предотврати удара на задната част в предпазната бариера. Щетите бяха значителни, като задното крило и задната дясна гума се откъснаха от шасито.

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„Просто трябва да поработя, за да разбера какво се случи във втората тренировка. Имах рязко поднасяне и изгубих контрол над колата“, заяви той.

„Да, беше огромно поднасяне и ми отне много повече време да си върна контрола, а докато успея, вече бях извън пистата и не можах да се върна. Не е краят на деня, който искахме, но съм сигурен, че момчетата ще сглобят всичко за утре и ще се съсредоточим върху опита да влезем в топ 10.“

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Гасли завърши деня на 18-а позиция, на 11 места зад съотборника си Франко Колапинто.

Стив Нилсен, управляващ директор на Алпин Ф1, също коментира инцидента: „Мисля, че имаше леко поднасяне. Струва ми се, че беше на завой 14, което за съжаление го изпрати върху бордюра, а оттам и в бариерата.“

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„Това беше малка грешка, която на много други писти нямаше да има последствия, но на тази писта на определени места биваш наказан за нея и точно това се случи. Но такива неща се случват.“

Въпреки че изоставаше от Колапинто във втората сесия, Гасли остана оптимист за шансовете си през останалата част от уикенда.

„Като цяло свършихме доста работа в първата и втората тренировки, като изпробвахме много различни посоки и при двата автомобила“, каза той.

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„Сега просто трябва да преценим кое е добро, кои са най-добрите от всички тези настройки и да се опитаме да ги съчетаем за утре. Но като цяло денят беше продуктивен.“

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages