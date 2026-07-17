Норис: Малко по-доволен съм, но още не съм щастлив

Световният шампион Ландо Норис с Макларън завърши втори във втората свободна тренировка за Гран При на Белгия днес и отчете прогреса, постигнат от тима му.

„Първата тренировка не беше добре, във втората бях по-доволен, но все още не съм щастлив от поведението на колата – образно обясни британецът. – Колата ми все още е трудна за каране, но сме по-близо до лидерите, както обикновено се случва в петък.

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„Мисля, че днес показахме повече темпо от преките ни съперници. Не би трябвало да очакваме нещо по-различно от нормалното.

„Тук недостигът на енергия е сериозен, навсякъде. На всяка една права. Най-зле е през „Бланшимон“. Там скоростта пада от 320 на 270 км/ч просто защото в батерията не е останало нищо. На всяка една права моторът работи по зареждането на батерията.“

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Снимки: Gettyimages