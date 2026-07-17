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Верстапен: Добре сме, нямаме големи проблеми

  • 17 юли 2026 | 22:06
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Бившият световен шампион Макс Верстапен беше най-бърз в първата свободна тренировка за Гран При на Белгия, във втората отстъпи малко по-назад, но в края на деня обяви, че е доволен от представянето на Ред Бул.

„Добри сесии за мен, нямахме големи промени, намерихме добър оперативен прозорец за колата – обясни Макс. – Реалната ни разлика с лидерите не е нещо шокиращо, всъщност е очаквана.

Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"
Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"

„Трасето обаче е трудно, що се отнася до използването на енергията, мисля, че на правите сме по-бавни спрямо някои от съперниците ни, но като баланс и представяне сме добре.“

Макс остана трети при симулациите на квалификация във втората тренировка, а при по-дългите серии обиколки състезателното му темпо се оказа близо до това на Андреа Кими Антонели, но това тепърва предстои да бъде потвърдено.

Антонели: Променихме много колата за втората тренировка
Антонели: Променихме много колата за втората тренировка
 Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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