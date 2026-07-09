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WINBET подновява партньорството си с ПОФК Ботев Враца

  • 9 юли 2026 | 11:28
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WINBET подновява партньорството си с ПОФК Ботев Враца

WINBET ще бъде генерален спонсор на ПОФК Ботев Враца и през сезон 2026-2027 и логото на водещия български бетинг оператор ще продължи да стои на екипите на отбора.

По силата на едногодишното споразумение търговската марка на букмейкъра остава и на стадион „Христо Ботев“ за откриващия се след броени дни нов сезон в българския футболен елит.

Партньорството между WINBET и най-големия клуб в Северозападна България датира още от 2015 г. и е едно от най-старите за компанията, която все повече разширява подкрепата си за българския спорт.

"Гордеем се, че партньорските ни отношения с Ботев Враца продължават вече повече от десет години. Този исторически клуб е важен и значим не само за региона си, а и за целия български футбол и е напълно логично отново да продължим партньорството си, тъй като гледаме в една посока в бъдещето. От свое име и от името на WINBET пожелавам на Ботев Враца успешен сезон, силни моменти и много поводи за гордост пред вярната публика на клуба“, заяви г-жа Малина Славчева, главен изпълнителен директор на WINBET.

“За Ботев продължаването на партньорството с WINBET е важен знак за доверие, устойчивост и обща визия за развитието на клуба. Вече повече от десетилетие имаме до себе си партньор, който разбира значението на футбола за Враца и за целия Северозапад. Подкрепата на WINBET ни дава стабилност и увереност да продължим да работим за надграждане, както на представянето на отбора, така и на връзката ни с нашите привърженици. Благодарим за доверието и вярваме, че заедно ни очаква успешен сезон“, заяви председателят на УС на ПОФК Ботев Враца Валентин Лилов.

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