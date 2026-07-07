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Ботев (Враца) пусна в продажба абонаментни карти, парите отиват за нов автобус

  • 7 юли 2026 | 17:33
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Ботев (Враца) пусна в продажба абонаментни карти, парите отиват за нов автобус

Ботев (Враца) пусна в продажба абонаментни карти за новия сезон и обяви цените на билетите за домакинските мачове. Картите варират между 100 и 1500 евро, а отделните пропуски са между 4 и 8 евро. Средствата от продадените абонаменти пък ще бъдат вложени в купуването на нов автобус.

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Ето какво пишат от Ботев:

Новият сезон започва, а най-важният играч си ТИ!

Нека заедно напълним трибуните и покажем, че Враца стои зад своя отбор!

Абонаментни карти:

Стандартна карта – 100 €

VIP карта – 250 €

Персонализирано място под козирката на червените канапета.

Платинена карта – 1 500 € Персонализирано място във VIP ложата.

Билети за домакинските срещи:

Сектор А – 8 €

Всички останали сектори – 6 €

Пенсионерски билет – 4 €

Деца до 16 години – ВХОД СВОБОДЕН!

Всеки закупен абонамент има значение! Средствата от продажбата на всички абонаментни карти ще бъдат използвани за закупуването на нов клубен автобус – инвестиция в бъдещето на Ботев Враца, която ще служи на първия отбор, школата и клуба години наред.

Купувайки карта, не просто си осигуряваш място на стадиона – ти инвестираш в развитието на Ботев Враца!

Заедно сме по-силни! Заедно градим бъдещето на нашия клуб!

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