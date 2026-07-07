Ботев (Враца) пусна в продажба абонаментни карти, парите отиват за нов автобус

Ботев (Враца) пусна в продажба абонаментни карти за новия сезон и обяви цените на билетите за домакинските мачове. Картите варират между 100 и 1500 евро, а отделните пропуски са между 4 и 8 евро. Средствата от продадените абонаменти пък ще бъдат вложени в купуването на нов автобус.
Ботев (Враца) и Бейтар не се победиха в контрола
Ето какво пишат от Ботев:
Новият сезон започва, а най-важният играч си ТИ!
Нека заедно напълним трибуните и покажем, че Враца стои зад своя отбор!
Абонаментни карти:
Стандартна карта – 100 €
VIP карта – 250 €
Персонализирано място под козирката на червените канапета.
Платинена карта – 1 500 € Персонализирано място във VIP ложата.
Билети за домакинските срещи:
Сектор А – 8 €
Всички останали сектори – 6 €
Пенсионерски билет – 4 €
Деца до 16 години – ВХОД СВОБОДЕН!
Всеки закупен абонамент има значение! Средствата от продажбата на всички абонаментни карти ще бъдат използвани за закупуването на нов клубен автобус – инвестиция в бъдещето на Ботев Враца, която ще служи на първия отбор, школата и клуба години наред.
Купувайки карта, не просто си осигуряваш място на стадиона – ти инвестираш в развитието на Ботев Враца!
Заедно сме по-силни! Заедно градим бъдещето на нашия клуб!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google