ФИФА избра европеец за съдия на финала, той се разплака от радост

Словенецът Славко Винчич беше определен за главен съдия на финала на Мондиала между Испания и Аржентина. Мачът е в неделя вечер от 22:00 часа българско време.

🥲 Dünya Kupası finalini yöneteceğini öğrenen Slavko Vincic, gözyaşlarını tutamadı. pic.twitter.com/x6DsSdLG1K — XTG Spor (@xtgspor) July 17, 2026

Името на избрания беше обявено в зала пред всички останали рефери, като тази чест се падна на ръководителя на арбитрите към ФИФА Пиерлуиджи Колина. След като научи, че ще свири най-важния двубой, Винчич се разплака от радост и се прегърна със своите асистенти Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Триото ще бъде подпомагано по време на мача от четвъртия съдия Адхам Махадмех и резервния асистент-рефер Мохамед Ал-Халаф, и двамата от Йордания.

Веднага след новината словенецът заяви, че е в „шок“. „Треперех, невероятна чест е да стигнеш до финала на Световното първенство. Това е мечта за всеки съдия, особено за млад рефер в началото на кариерата си. Много се гордея със себе си и с моя екип. Гордост е да представям Словения на най-голямото спортно събитие в света и ще дадем най-доброто от себе си“, сподели Винчич, който не пропусна да спомене и семейството си: „Те са първата ми мисъл. Пожертваха много през цялата ми кариера. Затова съм много горд от това къде се намирам сега. Благодаря и на тях“.

Винчич е на 46 години и е международен арбитър още от 2010-а година. През пролетта на 2024 година той ръководи финала в Шампионската лига между Реал Мадрид и Борусия (Дортмунд).

На Мондиала досега той ръководи три срещи: Бразилия - Мароко (1:1), Йордания - Алжир (1:2) и Мексико - Еквадор (2:0).

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