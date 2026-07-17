Диетата на Дани Олмо, която го направи титуляр на Мондиала

ФЕРНАНДО ТАВЕРО, "Ас"



Не е важно как започваш, а как завършваш. Може би изтъркано клише, но Дани Олмо би могъл да си го татуира. Защото то вече е в кръвта му. А Испания се усмихва заради това. Той започна Европейското първенство като резерва, а го завърши като титуляр и ключов играч. На Световното първенство – същото. Като „факторът Х“ на Де ла Фуенте, който внася динамика в играта и добавя острота. Всичко това, след като пристигна в Америка в сензационна форма, в най-добрия си момент за годината. На върха на възможностите си. А това, както почти нищо друго във футбола, не е случайност. Зад всичко стои прецизно изработен план, създаден заедно с неговия екип. Много работа зад кулисите. Един „план за Световно първенство“ специално за Олмо.

Част от него ни разкрива един от основните му двигатели – Хавиер Фернандес Лигеро, диетолог, който работи или е работил с много елитни футболисти (Камавинга, Мариона Калдентей, Джени Ермосо, Тони Мартинес, Тиаго Алмада, Давид Сория...). Сред тях е и Ерик Гарсия, който всъщност е осъществил връзката с Олмо. „Всичко започна с Ерик, с когото работим заедно вече четири сезона“. Централният защитник му подсказал, а атакуващият халф се вслушал. „Започнахме през последния му сезон в Германия, а откакто подписа с Барса, вече работим постоянно, на 100%“.

След „какво“ идва ред на „как“: „Анализираме кръвните изследвания на играчите и изграждаме сезона въз основа на тях. Тази година с Дани насочихме всичко към Световното първенство. Но не съм само аз, разбира се! Останалата част от екипа му и семейството му го подкрепят, това е ключово“. Всичко, разбира се, е много премерено и в синхрон с останалите елементи, които задвижват механизма: „Контролира се от какво се нуждае всеки играч, като се преценява кои храни вредят и кои не. Говорим и с кондиционния треньор, за да може всичко да е съгласувано и да си пасва“.

Глутенът

Една от основните промени е „намаляването на приема на глутен“. Не е напълно премахнат, но почти. Нещо подобно на това, което правят и други звезди като Карвахал („промени ми живота“, споделя той), Меси, Ракитич, Маркос Йоренте, Джокович, Антъни Джошуа... Хавиер обяснява: „Намаляваме го заради възпалителния му компонент. Той увеличава риска от контузии и вреди на мускулното възстановяване“.

Гладуването

Именно с цел рискът от физически проблеми да бъде още по-малък, Олмо е включил в уравнението и „гладуването“. Той не го практикува толкова стриктно, колкото периодичното гладуване на някои от съотборниците си (Маркос Йоренте, Грималдо...), но го прави понякога. „Въведохме го в дните с по-ниска интензивност на тренировките, когато натоварването е по-малко“. Защо? „То може да оптимизира много добре процесите и да научи тялото да използва енергията си тогава, когато наистина се нуждае от нея“. А резултатите? „Забелязахме увеличение на мускулната маса, намаляване на травматичните процеси и значително подобрение в представянето. Анализирайки всеки мач, подобрението беше постепенно“.

И бебешките каши

Във всеки метод обаче има някаква тайна, а в този на Хавиер те са няколко, но „не всички могат да се разказват“, казва той през смях, преди да обясни една от тях: „Включваме едни каши, които съдържат оризов крем. Те са като тези, които майките приготвят на бебетата. Този крем, смесен с протеини и мляко, ни позволява да създадем каша, която помага за възстановяването през нощта, особено на мускулно ниво“. И завършва: „Обикновено я използваме, когато играчите идват след поредни мачове. Важно е да се модулира добре и по този начин го постигаме“.

План, който е позволил на Олмо да пристигне на турнира в най-добрата си физическа форма. Двете му асистенции, особено двойното подаване с Поро срещу Франция, са само върхът на айсберга. Но под повърхността има много повече: той е шестият атакуващ полузащитник по изминато разстояние (средно 9,4 километра; лидер е Йодегор с 10,04 км) и пети по среден брой ускорения (190,5). Той е основен футболист за Де ла Фуенте, какъвто беше и на Европейското първенство. Играч, който е знаел как да бъде търпелив и да чака, докато заблести. Бил е спокоен, защото е имал своя „план за Световно първенство“.

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