Фланелки на Бербатов, Видич и Джо Харт в благотворителен търг на Фондация "Стилиян Петров"

Фондация "Стилиян Петров" стартира благотворителен търг, чрез който ще бъдат набрани допълнителни средства за общия фонд на тазгодишното издание на "Мач на Надеждата". Инициативата ще започне в 10:00 часа на 25 юни и ще продължи до 22:00 часа на 2 юли, четвъртък.

Огромна е сумата, събрана от "Мача на Надеждата" в Бургас

Феновете на футбола и всички съпричастни към каузата ще имат възможност да наддават за редица ценни артикули, свързани със звездите, които взеха участие в благотворителния мач в Бургас. Сред тях са официални фланелки с лични автографи на Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Неманя Видич, Ричард Дън, Джо Харт и други известни футболисти.

В търга ще бъдат включени още капитанска лента с автограф от Стилиян Петров, официалният флаг на "Мач на Надеждата", както и други специални предмети, предоставени в подкрепа на инициативата.

Всички средства, събрани по време на търга, ще бъдат добавени към общия фонд на благотворителния "Мач на Надеждата" и ще подпомогнат дейностите и каузите, зад които застава Фондация "Стилиян Петров".

Търгът ще се проведе на официалната страница на Фондация "Стилиян Петров". Наддаването става с коментар под избрания артикул, като минималната стъпка е 10 евро. В последния час на търга – между 21:00 и 22:00 ч. на 2 юли минималната стъпка ще бъде 25 евро.

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