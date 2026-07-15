Иван Иванов: Стойчо Младенов ме изгони от ЦСКА пред Бербатов

Бившият защитник на ЦСКА Иван Иванов гостува в подкаста "Код Спорт", където за първи път разказа редица нечувани досега истории от своята кариера. Футболист номер 1 на България за 2013 година се върна към някои от най-емблематичните си моменти при "червените", като си спомни за скандалното му изгонване от отбора от тогавашния наставник Стойчо Младенов и то в присъствието на Димитър Бербатов.

Иван Иванов призна, че преди да отиде при "армейците" е бил желан от Станимир Стоилов в Левски и разкри как е опростил 250 хиляди лева на ЦСКА при раздялата си с клуба.

А как двамата с Иван Караджов са се озовали в Пирогов след купон, защо Калоян Стоянов - Цимбика е търсил саморазправа с него, какво свое обещание е спазил Джон Тери след мачовете с Базел и как Иван Иванов е бил посрещнат в Ню Йорк от Патрик Виера, Андреа Пирло и Франк Лампард - гледайте в целия епизод.

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