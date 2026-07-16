Реваншите в Лигата на конференциите обещават любопитни сблъсъци

Първият квалификационен кръг на Лигата на конференциите навлиза в своята най-гореща фаза, където няма място за грешки, а всеки пропуск се наказва директно с отпадане от турнира. След интригуващите първи срещи, днешните реванши обещават огромно напрежение, неочаквани обрати и битка до последната секунда за заветните билети за следващото стъпало на надпреварата.

В един от най-оспорваните сблъсъци беларуският гранд БАТЕ Борисов ще търси задължителен успех пред собствена публика, след като първият двубой срещу албанския Елбасани завърши при напълно равностойно равенство 1:1 в Албания.

В скандинавското дерби Стярнан влиза с комфортен аванс на реванша, след като спечели първата среща с категоричното 3:1, което принуждава състава на Викингур да атакува бурно от първата минута в търсене на задължителен обрат у дома.

Милсами и Вележ Мостар са в равностойни позиции след стратегическо реми 1:1 в първия мач. Сега обаче Молдовците ще имат домакинското предимство и със сигурност ще опитат да се възползват от него.

В Македония местният Силекс (Кратово) ще хвърли всички сили, за да подпечата сериозна сензация срещу фаворизирания Динамо (Минск), над когото вече триумфира с минималното 1:0 в първата среща благодарение на точен гол от дузпа.

Санмаринският Виртус пък е изправен пред изключително тежка задача на свой терен, където ще трябва да заличава пасив от два гола след тежкото поражение с 1:3 при гостуването си на грузинския Дила Гори.

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