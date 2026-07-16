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ЦСКА страда, но обърна Дери Сити, напрежение по трибуните прекрати мача за 14 минути
  1. Sportal.bg
  2. Пюник
  3. Минимална победа стигна на Пюник

Минимална победа стигна на Пюник

  • 16 юли 2026 | 21:53
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Минимална победа стигна на Пюник

В реванш от първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите Пюник (Ереван) спечели с 1:0 домакинството си на малтийския Марсакслок. Първата среща в Малта беше завършила с убедителен успех за арменците с 3:0 и така с общ резултат 4:0 те продължават напред.

Мачът тръгна зле за гостите, които още в 10-ата минута останаха в намален състав, когато Кристофър Мафумби получи директен червен картон.

Възползвайки се от численото си превъзходство, арменският тим стигна до победата в 80-ата минута. Тогава Пюник получи правото да изпълни дузпа, която беше реализирана от Даниил Куликов за крайното 1:0.

Така Пюник се класира напред за втория квалификационен кръг на турнира. Там техен следващ съперник ще бъде Дебрецен, като мачовете са на 23 и 30 юли.

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