Минимална победа стигна на Пюник

В реванш от първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите Пюник (Ереван) спечели с 1:0 домакинството си на малтийския Марсакслок. Първата среща в Малта беше завършила с убедителен успех за арменците с 3:0 и така с общ резултат 4:0 те продължават напред.

Мачът тръгна зле за гостите, които още в 10-ата минута останаха в намален състав, когато Кристофър Мафумби получи директен червен картон.

Възползвайки се от численото си превъзходство, арменският тим стигна до победата в 80-ата минута. Тогава Пюник получи правото да изпълни дузпа, която беше реализирана от Даниил Куликов за крайното 1:0.

Така Пюник се класира напред за втория квалификационен кръг на турнира. Там техен следващ съперник ще бъде Дебрецен, като мачовете са на 23 и 30 юли.

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