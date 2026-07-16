БАТЕ Борисов оцеля след дузпи

БАТЕ Борисов елиминира албанския АФ Елбасани след 0:0 в редовното време и продълженията, и 5:4 при изпълнението на дузпи в мача-реванш от първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Първата среща в Албания беше завършила при равенство 1:1, което означаваше, че общият баланс след 120 минути игра днес остана равен и крайният победител трябваше да се реши от бялата точка, където домакините показаха по-здрави нерви.

Мачът се разви изключително равностойно, като двата отбора не успяха да си отбележат през редовните 90 минути и последвалите две продължения по 15 минути.

При наказателните удари обаче имаше доста драма. Алес Сахончик пропусна третото изпълнение за БАТЕ и постави отбора си до стената. Гостите обаче се пропукаха в най-лошия момент и Бернард Карица пропусна решаващата пета дузпа, позволявайки на БАТЕ да остане в битката. След това Ярослав Храмцевич вкара за състава от Борисов, а Йоан Епито пропусна за Елбасани и така бе оформен крайният резултат 5:4.

С този труден успех БАТЕ Борисов се класира за втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Там техен следващ съперник ще бъде швейцарският Сион.

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