Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА страда, но обърна Дери Сити, напрежение по трибуните прекрати мача за 14 минути
  1. Sportal.bg
  2. БАТЕ Борисов
  3. БАТЕ Борисов оцеля след дузпи

БАТЕ Борисов оцеля след дузпи

  • 16 юли 2026 | 23:01
  • 317
  • 0
БАТЕ Борисов оцеля след дузпи

БАТЕ Борисов елиминира албанския АФ Елбасани след 0:0 в редовното време и продълженията, и 5:4 при изпълнението на дузпи в мача-реванш от първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Първата среща в Албания беше завършила при равенство 1:1, което означаваше, че общият баланс след 120 минути игра днес остана равен и крайният победител трябваше да се реши от бялата точка, където домакините показаха по-здрави нерви.

Мачът се разви изключително равностойно, като двата отбора не успяха да си отбележат през редовните 90 минути и последвалите две продължения по 15 минути.

При наказателните удари обаче имаше доста драма. Алес Сахончик пропусна третото изпълнение за БАТЕ и постави отбора си до стената. Гостите обаче се пропукаха в най-лошия момент и Бернард Карица пропусна решаващата пета дузпа, позволявайки на БАТЕ да остане в битката. След това Ярослав Храмцевич вкара за състава от Борисов, а Йоан Епито пропусна за Елбасани и така бе оформен крайният резултат 5:4.

С този труден успех БАТЕ Борисов се класира за втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Там техен следващ съперник ще бъде швейцарският Сион.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Динамо (Тирана) изхвърли Астана от ЛК след продължения

Динамо (Тирана) изхвърли Астана от ЛК след продължения

  • 16 юли 2026 | 21:31
  • 810
  • 0
Битките в Лига Европа на живо

Битките в Лига Европа на живо

  • 16 юли 2026 | 21:05
  • 5086
  • 2
Ямал и Поро тренират индивидуално, но трябва да са на линия за финала

Ямал и Поро тренират индивидуално, но трябва да са на линия за финала

  • 16 юли 2026 | 21:01
  • 528
  • 0
Тилеманс: Искам да бъда сред лидерите на тима

Тилеманс: Искам да бъда сред лидерите на тима

  • 16 юли 2026 | 20:05
  • 1190
  • 3
Гари Невил: Полуфиналът е невероятно постижение, не съм очаквам Англия да спечели този турнир

Гари Невил: Полуфиналът е невероятно постижение, не съм очаквам Англия да спечели този турнир

  • 16 юли 2026 | 19:51
  • 1199
  • 0
Челси получи два последователни отказа за бек от Испания

Челси получи два последователни отказа за бек от Испания

  • 16 юли 2026 | 19:26
  • 1690
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА оцеля в северноирландския ад, “червените” “възкръснаха” след меле и прекратен за 14 минути мач

ЦСКА оцеля в северноирландския ад, “червените” “възкръснаха” след меле и прекратен за 14 минути мач

  • 16 юли 2026 | 22:37
  • 146656
  • 660
Христо Янев: Заслужена победа! Не съм видял нещо, за което да накажат нашите фенове

Христо Янев: Заслужена победа! Не съм видял нещо, за което да накажат нашите фенове

  • 16 юли 2026 | 23:04
  • 2790
  • 5
Меле по трибуните! Главният съдия прекрати мача на ЦСКА за 14 минути

Меле по трибуните! Главният съдия прекрати мача на ЦСКА за 14 минути

  • 16 юли 2026 | 21:51
  • 34237
  • 48
Евтимов: Има двоен аршин, но ние сме ЦСКА, имаме изключителни играчи и не свеждаме глава пред никого

Евтимов: Има двоен аршин, но ние сме ЦСКА, имаме изключителни играчи и не свеждаме глава пред никого

  • 16 юли 2026 | 23:20
  • 20
  • 0
Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

  • 16 юли 2026 | 17:52
  • 58592
  • 57
Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

  • 16 юли 2026 | 16:12
  • 27767
  • 37