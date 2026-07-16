Стярнан ликува в северното дерби срещу Викингур

В реванш от първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите Викингур и Стярнан завършиха при зрелищно реми 2:2 в северното дерби на този кръг от турнира. В първата среща исландският тим беше спечелил с 3:1 у дома, което означава, че с днешното равенство Стярнан продължава напред в турнира с общ резултат 5:3.

Домакините от Викингур нанесоха бърз двоен удар в началото на второто полувреме. Арон Бенжаминсен откри резултата в 59-ата минута, а само две минути по-късно, в 61-ата минута, легендата на отбора Сьолви Ватнхамар покачи на 2:0, изравнявайки напълно общия резултат от двата мача.

Радостта на фарьорския тим обаче бе кратка. В 67-ата минута Бирнир Снер Ингасон намали на 2:1. Домакините се хвърлиха в атака, но в 81-ата минута Гудмундур Балдвин Ноквасон вкара за 2:2 и окончателно сложи край на фарьорската мечта.

С общ резултат 5:3 Стярнан се класира за втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Там исландският тим ще се изправи срещу победителя от двойката Диферданж - Илвес.

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