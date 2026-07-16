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ЦСКА страда, но обърна Дери Сити, напрежение по трибуните прекрати мача за 14 минути
  1. Sportal.bg
  2. Интер (Турку)
  3. Финландци изхвърлиха Сараево от Лигата на конференциите

Финландци изхвърлиха Сараево от Лигата на конференциите

  • 16 юли 2026 | 22:32
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Финландци изхвърлиха Сараево от Лигата на конференциите

Отборът на Сараево отпадна още в първия кръг на надпреварата за Лигата на конференциите. Той бе отстранен от Интер Турку. Резултатът в първия мач бе 1:1, а днес финландците спечелиха с 2:1 (общ резултат 3:2) и така продължиха напред.

Още във втората минута домакините отправиха сериозна заплаха. Лайне се включи от втора позиция и стреля с глава, но топката мина малко встрани от вратата.

В 11-ата минута Сараево застраши за първи път. Ляич направи добър дрибъл и удар, но вратарят на Интер Турку беше на точното място и спаси опита му. Маруджа допусна голяма грешка в 16-ата минута. Топката стигна до Контех, който беше в отлична позиция, но ударът му беше отлично спасен от Банич.

Наказанието за тази пропусната възможност дойде шест минути по-късно. Микич подаде на Керемех, който отбеляза за преднина на Сараево. До края на първото полувреме нямаше конкретни положения нито от едната, нито от другата страна, така че отборът от Бордо отиде на задължителната почивка с гол преднина.

През второто полувреме Интер Турку вдигна оборотите. Още в началото на втората част на мача Джепта имаше страхотна възможност, но стреля с глава над вратата.

В 59-ата минута домакините изравниха. След голямо объркване в наказателното поле на Сараево, Маруджа удари Контех и топката се отби във вратата. Само минута по-късно Маруджа игра с ръка в собственото си наказателно поле, но дузпа не беше отсъдена. Припомняме, че в първия предварителен кръг на Лигата на конференциите няма ВАР.

След това Керемех имаше две добри възможности, но и в двата случая топката мина встрани от вратата. В 87-ата минута Интер Турку стигна до обрат. След контраатака Джепта отбеляза, но ще има много спорове дали е имало нарушение в атака преди този гол. Първото впечатление е, че ставаше въпрос за очевидно нарушение, но съдията не мислеше така.

Интер Турку запази преднината си до края на мача и така продължи във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, където го очаква турският Башакшехир.

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