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Банско привлече бивша надежда на ЦСКА и започна подготовка

  • 27 юни 2026 | 11:21
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Банско привлече бивша надежда на ЦСКА и започна подготовка

Банско стартира лятна подготовка за предстоящия сезон 2026/2027 в Югозападна Трета лига. Треньорският тандем Борис Галчев и Иван Топузов изведоха тима за първа тренировка в присъствието на общинския съветник Иван Драгостинов, както и Георги Берин.

Банскалии се подсилиха с няколко нови попълнения. Сред тях са добре познатият Павел Головодов, в отбора се завръщат Ибрахим Шериф и Виктор Ергин. Пристига юношата на ЦСКА Иван Андонов, както и Денислав Рашев от Септември. На този етап напускат Роман Родопски, който преминава в Пирин Благоевград, Мирослав Боянов и Петър Кепов.

Програмата на Банско за лятната подготовка:

4 юли: БанскоКостинброд
8 юли: БанскоМонтана
11 юли: БанскоБотев (Ихтиман)
18 юли: БанскоБеласица
22 юли: БанскоСтрумска слава
24 юли: БанскоЛевски II

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