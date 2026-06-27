Банско привлече бивша надежда на ЦСКА и започна подготовка

Банско стартира лятна подготовка за предстоящия сезон 2026/2027 в Югозападна Трета лига. Треньорският тандем Борис Галчев и Иван Топузов изведоха тима за първа тренировка в присъствието на общинския съветник Иван Драгостинов, както и Георги Берин.
Банскалии се подсилиха с няколко нови попълнения. Сред тях са добре познатият Павел Головодов, в отбора се завръщат Ибрахим Шериф и Виктор Ергин. Пристига юношата на ЦСКА Иван Андонов, както и Денислав Рашев от Септември. На този етап напускат Роман Родопски, който преминава в Пирин Благоевград, Мирослав Боянов и Петър Кепов.
Програмата на Банско за лятната подготовка:
4 юли: Банско – Костинброд
8 юли: Банско – Монтана
11 юли: Банско – Ботев (Ихтиман)
18 юли: Банско – Беласица
22 юли: Банско – Струмска слава
24 юли: Банско – Левски II