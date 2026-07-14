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  3. CASA BALA отново бе домакин на футболен празник

CASA BALA отново бе домакин на футболен празник

  • 14 юли 2026 | 23:48
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Легендата на българския футбол Красимир Балъков продължава със специалните вечери, свързани със световното първенство, които организира в своя ресторант "Каза Бала" на булевард "Симеоновско шосе" в София.

В заведението на легендарния плеймейкър се събраха десетки посетители, за да опитат вкусотиите от менюто, гледайки полуфинала от Мондиал 2026 ФранцияИспания.

И тази вечер соарето в "Каза Бала" върви с игри, забавления и награди. Всичко това ще продължи и в утрешния ден когато ще бъде втория полуфинал между Англия и Аржентина.

За финала в неделя са подготвени още по-големи изненади, като почти всички места вече са запазени.

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