CASA BALA отново бе домакин на футболен празник

Легендата на българския футбол Красимир Балъков продължава със специалните вечери, свързани със световното първенство, които организира в своя ресторант "Каза Бала" на булевард "Симеоновско шосе" в София.

В заведението на легендарния плеймейкър се събраха десетки посетители, за да опитат вкусотиите от менюто, гледайки полуфинала от Мондиал 2026 Франция – Испания.

И тази вечер соарето в "Каза Бала" върви с игри, забавления и награди. Всичко това ще продължи и в утрешния ден когато ще бъде втория полуфинал между Англия и Аржентина.

За финала в неделя са подготвени още по-големи изненади, като почти всички места вече са запазени.

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