Стряскащата серия на Франция, която притеснява Испания

Предизвикателството, пред което е изправена Испания на полуфиналите на Световното първенство, е огромно. От една страна, стои възможността за завръщане на финал след 16 години и за втори път в историята. От друга, съперник е най-страховитият отбор, който мнозина смятат за големия фаворит заради качествата и резултатите си в турнира. Но освен това „Ла Фурия“ ще трябва да се бори и срещу историята и статистиката, отбелязва “Марка”.

Франция е изградила една от най-доминиращите серии в историята на световните първенства в елиминационната фаза. От полуфиналите в Швеция през 1958 г. насам нито един отбор, освен Германия, не е успявал да отстрани „петлите“ в директен сблъсък. Тази статистика отразява изключителната постоянност на френския тим в продължение на почти седем десетилетия.

Данните придобиват още по-голяма тежест, когато се разгледа цялостният път на отбора. В своите 21 мача от елиминационната фаза от 1982 г. насам Франция се е изправяла срещу 15 различни национални отбора и единствено Германия е успявала да сложи край на участието ѝ в турнира. Никоя друга страна не е съумявала да победи французите в елиминационен мач.

Първото от тези поражения идва на полуфиналите на Мондиала в Испания през 1982 г. в незабравимия сблъсък в Севиля, решен след изпълнение на дузпи след равенство 3:3. Четири години по-късно, в Мексико през 1986 г., историята се повтаря и Федерална република Германия отново елиминира Франция, този път на полуфинал (2:0). Третата и последна загуба в този период е на четвъртфиналите в Бразилия през 2014 г., когато гол на Матс Хумелс носи победата на Маншафта (1:0).

Преди началото на тази впечатляваща серия Франция е била елиминирана в още три случая във финалните фази на световни първенства. „Петлите“ губят от Австрия на осминафиналите в Италия през 1934 г. (2:3), от Италия на четвъртфиналите във Франция през 1938 г. (1:3) и от Бразилия на полуфиналите в Швеция през 1958 г. (2:5).

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Общо „петлите“ са отпадали шест пъти в директни елиминации на световно първенство. Интересното е, че с изключение на загубата от Австрия през 1934 г., всички останали поражения са от отбори, които впоследствие достигат до финала. Италия става шампион през 1938 г., Бразилия вдига титлата през 1958 г., а Германия триумфира на Мондиала през 2014 г. Освен това Германия, който елиминира Франция през 1982 и 1986 г., завършва като вицешампион и в двата турнира. Австрия е единственото изключение – отборът не стига до финала, но достига полуфинал и завършва на четвърто място.

Статистиката перфектно обобщава мащаба на постижението. От 1982 г. насам Франция е преодолявала в елиминации отбори като Италия (1986 и 1998), Бразилия (1986 и 2006), Парагвай (1998 и 2026), Хърватия (1998 и 2022), Испания (2006), Португалия (2006), Нигерия (2014), Аржентина (2018), Уругвай (2018), Белгия (2018), Полша (2022), Англия (2022), Мароко (2022 и 2026) и Швеция (2026).

В този период има само три загубени елиминационни сблъсъка и всички те носят името на един и същ победител: Германия. Това е абсолютен монопол, който превръща Маншафта в единствения палач на Франция в елиминациите на световни първенства през последните 68 години. Едно наистина „световно“ предизвикателство за Испания.

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