Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

Новият старши треньор на Лудогорец Томас Райс беше официално представен пред медиите. Той, заедно с изпълнителния директор на клуба - Ангел Петричев, даде обширна пресконференция, на която обяви целите пред тима за предстоящия сезон.

"Днес мога да говоря на собствения си език, това улеснява целия процес. Надявам се, както и в предишните ми клубове, да имаме добра комуникация. Понасям критика, винаги може да се говори с мен. Планът ми е да получавам по-малко критика. Искам да благодаря на клуба, че ми дава възможността да бъда треньор тук. Много се радвам, че съм тук. Даже в Германия се говори, че Лудогорец е бил 14 пъти шампион. Понякога се случват неща, които не се очакват. Аз съм тук да помогна и да поправим това, което може би е било неочаквано.

Томас Райс: Имаме една цел - да си върнем шампионската титла

Тук съм да помогна да се върнем там, където искаме да бъдем. Знам амбицията на клуба. Ако днес кажа, че искаме да бъдем в топ 3, може би още утре ще бъда обратно на път за Германия. Моята цел е с отбора да имаме добра нагласа. Искам да сме готови наново и да доведем клуба там, където е бил 14 години. Това няма да бъде лесно. Аз харесвам точно такива предизвикателства.

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Очакват ни много противници, които отдават значение на дефанзивната работа. Това по принцип не е моят стил. Понякога трябва да видим какво ще ни предложи опонентът отсреща. Харесвам повече активното, да накараме опонента да прави това, което ние искаме. Да бъдем активни в защита и атака. Снощи беше първата тренировка. Запознах се с всички на живо. Това беше нещо ново, една седмица преди да започне всичко. Никога няма да се оправдая с това, че нямам време, или че някой е контузен. Ще работя с това, с което разполагам. В момента има футболисти, които имат много добри качества, но няма да могат да се използват. Това е шанс за други играчи да се докажат. Вчера видях един отбор, който е готов да изживее всичко това с мен.

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Винаги се концентрирам върху предстоящия съперник. Ще ни очакват два различни стила на игра. Най-важното е да се подготвим добре за мача в събота и да спечелим трите точки. Локомотив (Пловдив) е един отбор, който много добре играе в защита. Затварят възможни пасове, работят добре в защита. Ще чакат ние да сгрешим. Продадоха си нападателя, който беше добър. Но взеха друг играч, който има подобни качества. Ние се подготвяме да работим повече с топката. Те са със същия треньор и затова съм подготвен, че ще играят по същия начин.

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Откакто съм в контакт с Лудогорец, постоянно говорим за различни позиции. Мисля, че е редно за играчите, които са тук, първо аз да ги видя и да им дам шанс. Ако имаме възможността да намерим футболисти, които пасват към моята философия, ще говорим и ще се надявам да намерим начин. Сега фокусът е с тези футболисти, които имаме, в събота да направим успешен мач. Тогава ще се решава за каква позиция ще търсим играчи.

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Винаги съм комуникирал със Станимир Стоилов. За мен бързо стана ясно, че ми харесва атмосферата тук. Трябваше бързо да реша дали ще идвам. За мен беше лесно решение.

За мен не е проблем, че не съм провел подготовка с отбора. Понякога се случва, че и в хода не сезона идва нов треньор. И там няма време за подготовка. По принцип е по-хубаво, когато подготовката може да се направи отначало. Както вече казах, аз не съм човек, който не се оправдава. За мен е важно колкото се може по-бързо да започна работя с отбора и да им дам съвети. Тренировките могат да бъдат по-малко, защото ще имаме много мачове. Винаги ще работим стъпка по стъпка. Всеки спортист харесва повече да се състезава, отколкото да тренира.

Всички знаем кой е шампион в момента. Всички мислим, че те също искат да напишат история. Те със сигурност ще дадат всичко от себе си да запазят титлата при тях. Винаги трябва да си направим картинка на ситуацията. Когато някой стане шампион, иска да задържи титлата при себе си. Това ще зависи само от нас - дали те ще задържат титлата, или не.

Аз съм човек, който е много директен и истински. Трудно е, когато работиш, да гледаш други първенства. Винаги съм чувал добри неща за Лудогорец. Готов съм да науча новите неща за клуба, които досега не съм виждал. Лудогорец винаги се е представял на много добро ниво в Европа. Харесвам напрежението. Под напрежение винаги се работи по-добре. Искам да оправдая доверието на ръководството", каза германският специалист.

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Снимки: Startphoto