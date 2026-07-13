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Гран При на Бахрейн пак отпадна от календара на Формула 1, още преди да се върне

  • 13 юли 2026 | 17:59
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Италианската версия на авторитетния сайт motorsport.com съобщава, че надпреварата за Гран При на Бахрейн е отпаднала за втори път от календара на Формула 1 за 2026 година, още преди да се върне официално в него.

Изданието съобщава, че шефовете на спорта за били планирали да обявят официално завръщането на състезанието по време на предстоящата този уикенд Гран При на Белгия. Припомняме, че оригинално тя трябваше да се проведе през април, но отпадна заради войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Затихването на напрежението даде надежда, че Формула 1 ще може да се завърне в Близкия изток съвсем скоро и Гран При на Бахрейн беше планирана за началото на октомври, между състезанията в Азербайджан и Сингапур. Ескалирането на напрежението в Песрийския залив в последните дни обаче е довело до нова промяна в плановете на Формула 1 и така „Сахир“ за втори път отпада от програмата за настоящата кампания, още преди официално да се е върнала в нея.

Предстои да видим какво ще се случи и с надпреварите в Катар и Абу Даби, които са предвидени за края на ноември и началото на декември. В падока се говори, че Формула 1 има време до Гран При на Нидерландия веднага след лятната пауза, за да вземе решение как ще завърши сезонът.

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Желанието на всички в спорта е кампанията да включва поне 22 състезания, за да не трябва да се плащат неустойки на глобалните спонсори и други партньори. Оригинално календарът предвиждаше 24 спирки, като тези в Бахрейн и Саудитска Арабия отпаднаха рано-рано. Предвид несигурността около стартовете в Катар и Абу Даби е напълно възможно да видим добавянето на алтернативни стартове, които най-вероятно ще са извън Европа, пиша италианската версия на motorsport.com.

Причината за това, колкото и странно да звучи, е чисто логистична, тъй като след състезанието в Мадрид на 13 септември отборите ще искат да приберат своите транспортни камиони и зони за гости в базите си, за да започнат да правят подобрения по тях за сезон 2027. Това практически остава потенциални локации като „Имола“, „Портимао“ и други европейски писти вън от сметките за домакинство на Формула 1 през 2026 година. Тимовете също така не са отворени към идеята за второ състезание на дадена писта, което прави възможните локации още по-малко на брой.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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