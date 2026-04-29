Следващият сезон във Формула 1 ще стартира в Бахрейн?

  • 29 апр 2026 | 18:28
Най-вероятно следващият сезон във Формула 1 през 2027 ще стартира в Бахрейн, а не в Австралия. Предполага се, че тази промяна се дължи на условия, договорени в контракта на Бахрейн и религиозния празник Рамадан.

Тази година заради войната в Иран състезателните уикенди в Бахрейн и Саудитска Арабия се провалиха, но вече се работи усилено по плановете за стартове в Близкия изток през 2027.

В Япония: Предното окачване, създадено от Нюи е провал
В договора на Гран При на Австралия с Формула 1 е заложено, че Мелбърн ще открие сезона пет пъти между 2023 и 2037. Два от тези слотове бяха използвани през 2025 и 2026, като Рамаданът повлия датите на състезанията в мюсюлманските държави.

През 2027 година обаче Рамаданът се пада на 7-8 февруари, преди началото на сезона във Формула 1. Това позволява Бахрейн да приеме първото състезание за годината на 14 март, а Австралия ще е трети кръг, както беше между 2022 и 2024.

Бивш пилот очаква сериозен прогрес на Ред Бул в Маями
Мелбърн запазва още три възможности да е първи кръг от сезона между 2028 и 2037.

Формула 1 потвърди официално завръщането на Гран При на Турция
Формула 1 потвърди официално завръщането на Гран При на Турция
 Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Зак Браун: Глупаво е да отписваме Ред Бул въпреки слабия им старт

От Хонда не дават големи надежди на Астън Мартин за Маями

Защо Найджъл Менсъл обясни, че Доменикали е излъгал

Себастиен Ожие пак заговори за край на кариерата

Най-бързата стратегия в Маями ще е с един бокс

Ред Бул няма да пусне предсрочно Ламбиазе в Макларън

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с 10 нови спрямо мача с Левски

Финал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Григор Димитров загуби от №312 в света

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

