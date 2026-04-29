Следващият сезон във Формула 1 ще стартира в Бахрейн?

Най-вероятно следващият сезон във Формула 1 през 2027 ще стартира в Бахрейн, а не в Австралия. Предполага се, че тази промяна се дължи на условия, договорени в контракта на Бахрейн и религиозния празник Рамадан.
Тази година заради войната в Иран състезателните уикенди в Бахрейн и Саудитска Арабия се провалиха, но вече се работи усилено по плановете за стартове в Близкия изток през 2027.
В договора на Гран При на Австралия с Формула 1 е заложено, че Мелбърн ще открие сезона пет пъти между 2023 и 2037. Два от тези слотове бяха използвани през 2025 и 2026, като Рамаданът повлия датите на състезанията в мюсюлманските държави.
През 2027 година обаче Рамаданът се пада на 7-8 февруари, преди началото на сезона във Формула 1. Това позволява Бахрейн да приеме първото състезание за годината на 14 март, а Австралия ще е трети кръг, както беше между 2022 и 2024.
Мелбърн запазва още три възможности да е първи кръг от сезона между 2028 и 2037.
