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На "Монца" ще има спринтове през следващите три сезона

  • 7 юли 2026 | 16:19
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Уикендът за Гран При на Италия във Формула 1 ще включва спринтовия формат през следващите три година, стана ясно по време на вчерашната официална презентация на тазгодишното състезание на „Монца“.

В Храма на скоростта вече имаше един спринт, който се проведе през 2021 година. Впоследствие обаче уикендът на „Монца“ се върна към класическия формат с три тренировки, квалификация и състезание, както ще бъде и през тази година.

От догодина обаче в Храма на скоростта ще се провежда и спринт, като това ще продължи поне до 2029 година. Договорът на „Монца“ са домакинство на Формула 1, който беше удължен през 2024-та, е до края на 2031 година.

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Снимки: Gettyimages

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