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Тойота отчете сериозен интерес към новия си WRC автомобил за 2027

  • 14 юли 2026 | 14:05
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Тойота е единственият автомобилен производител, който в момента разработва автомобил съгласно новите правила на ФИА за Световния рали шампионат (WRC), влизащи в сила през 2027 - WRC27. Компанията все още не е разкрила кой сериен модел ще послужи за основа на новия рали автомобил.

Програмата за развитие вече е навлязла в решаваща фаза, като финалните тестове за издръжливост трябва да приключат това лято, преди да започне процесът по хомологация.

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Според новите регулации на ФИА производителите трябва да предоставят своите автомобили и на клиентски отбори. Правилата за хомологация WRC27 изискват производството на поне 10 автомобила в рамките на 24 месеца след одобрението.

Освен това производителите трябва да са в състояние да доставят поне 10 готови за състезания WRC27 автомобила на клиенти за всяка календарна година.

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Докато остават по-малко от шест месеца до първия кръг от сезон 2027 на Световния рали шампионат в Монте Карло, новият автомобил на Тойота вече привлича значително внимание.

„Наистина има силен интерес към колата. Мисля, че основното, което липсва в момента, е, че все още има известно объркване сред клиентите къде могат да използват автомобилите и за кои категории ще бъдат допустими“, заяви техническият директор на заводския тим на Тойота Том Фаулър пред motorsport.com.

„Но определено имаме много хора, които искат да бъдат включени в списъка за закупуване на автомобил. Някои все още са малко несигурни къде всъщност ще могат да го използват.“

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Фаулър сподели, че Тойота в момента съставя своята производствена програма.

„В началото броят на автомобилите ще бъде сравнително малък, но целта ни е да достигнем етап, в който можем да произвеждаме коли и за клиентски отбори. Окончателните производствени бройки все още не са решени, но работим по тях.“

От Тойота също така осъзнават предизвикателствата, които произтичат от това да си първият производител, разработващ автомобил по новите правила.

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„Все още има много работа за вършене по отношение на това как ще управляваме целия процес. Намираме се в трудна позиция, защото сме първите, които създават WRC автомобил за 2027 г.“

Единственият тим, който е потвърдил, че ще получи две от новите коли на Тойота за догодина е този на Тео Мартин, който работи с японската компания и в WRC2 и беше отборът, донесъл първата победа на Ярис Rally2 в Световния рали шампионат.

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