Юха Канкунен за рали "Естония": Атака на пълна газ!

Шест кръга преди финала на сезон 2026 в Световния рали шампионат, заводският тим на Тойота е почти сигурен шампион при конструкторите. Японският отбор има аванс от 146 точки пред Хюндай, но корейците записаха само една победа в първите 8 ралита тази година. Този уикенд в рали "Естония" битката между Тойота и Хюндай в рали "Естония", 9 кръг от сезона в WRC, ще е много интересна, но напрежението ще е върху преследвача.

Тойота традиционно се представя силно в Естония. Състезанието е част от Световния рали шампионат от повлияния от КОВИД сезон през 2020 г., когато местният фаворит Ойт Танак спечели победата за Хюндай. Оттогава обаче пилотите на Тойота са печелили ралито четири пъти, като Кале Рованпера има три победи, преди Оливър Солберг да триумфира сензационно през миналия сезон - това беше първият старт на шведа с Rally1 автомобил на Тойота.

Шефът на Тойота отново ще стартира в рали „Финландия“

„Като отбор винаги очакваме с нетърпение тази част от сезона и тези много бързи ралита в Естония и Финландия. Разбира се, "Финландия" е нашето домашно рали, но Естония също е място, където имаме добра история и добри резултати“, заяви заместник-директорът на отбора на Тойота, Юха Канкунен.

Солберг вероятно отново ще бъде един от основните фаворити за бързото състезание, докато намиращият се в отлична форма Сами Паяри също се очаква да бъде сред претендентите. Предстои да видим и какво темпо ще може да покаже Себастиан Ожие, който се завръща на високоскоростно макадамово рали за първи път от доста време.

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„Всички наши пилоти обичат да карат по бързи пътища и могат да бъдат силни там; Оливър постигна невероятна победа миналата година, а Така и Сами са в много добра форма - добави 4-кратният световен шампион Канкунен. - В Гърция рали "Акрополис" беше по-скоро битка за оцеляване и пазене на гумите, но сега предстоят бързи етапи, което означава атака на пълна газ!"

Рали „Естония“ стартира в петък следобед. Високоскоростното събитие включва 18 специални етапа с обща състезателна дължина от малко над 300 километра.

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Снимки: Imago