Нов участник в WRC се готви за първи тест на автомобила си за сезон 2027

Project Rally One - първата тунинг компания, която се ангажира с новите правила на Световния рали шампионат за 2027, се подготвя да тества своя автомобил версия WRC27 през август. Това се случва броени месеци преди предстоящата промяна в най-високия клас на рали спорта през следващата година.

Основан от опитния автомобилен инженер Лионел Хансен, бившия рали директор на ФИА и шеф на Ситроен WRC Ив Матон и Prospeed - Project Rally One обяви плановете си да проектира, изгради и хомологира автомобил по спецификациите WRC27 за началото на следващия регулаторен цикъл на шампионата през декември миналата година.

#WRC | 👀 Project Rally One entra en la fase crucial de su plan para incorporarse al Mundial de Rallies en 2027. El nuevo constructor se prepara para el primer test. https://t.co/6XkCj6IHZW — Motorsport.com España (@es_Motorsport) June 30, 2026

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WRC ще позволи на тунинг компании да станат конструктори съгласно новите технически разпоредби, като Project Rally One и испанската RMC Motorsport са първите, които се ангажираха с новите правила.

„Project Rally One работи усилено по своя изцяло нов автомобил за 2027, като сглобяването на първата кола се очаква да приключи следващия месец преди дебютния ѝ тест през август. При успешно завършване на всички етапи на разработка както на макадам, така и на асфалт, сглобяването на първите два автомобила е планирано да приключи преди края на годината.

„Първата фаза на проекта, фокусирана върху техническите проучвания и дизайна на автомобила, вече е успешно завършена в съответствие с нашите цели“, се казва в документ за напредъка на екипа от юни, който включва и компютърни графики на предложения автомобил.

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„Първото тръбно шаси, създадено за хомологацията през 2027 г., в момента е във финалната си фаза на производство преди техническото одобрение от ФИА.“

„В същото време производството на първите компоненти за развойния автомобил е в напреднал етап, като всички останали части трябва да бъдат доставени скоро. Сглобяването на първия автомобил, изграден по финалната техническа спецификация на ФИА Rally1/WRC27, ще започне следващия месец.“

„Приоритетът през тази фаза ще бъде да се валидира надеждността на всеки компонент върху различни настилки, преди да се продължи с настройките и оптимизацията на автомобила за постигане на желаното ниво на представяне.“

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„Следващите шест месеца ще бъдат решаващи за успеха на проекта. Спазването на взискателния график за развитие ще бъде от съществено значение, за да се гарантира, че автомобилът е готов да се състезава на най-високо ниво съгласно новите разпоредби на ФИА. Целият екип е напълно отдаден на постигането на тази цел и подготовката на проекта за състезателния му дебют в началото на сезон 2027.“

В доклада за напредъка на екипа се разкрива и съставът на организацията, която включва 17 специалисти, работили по дизайна и разработката. Ален Пенас, бивш мениджър на отбора на Хюндай в WRC от 2013 до 2021 г., отговаря за спортния мениджмънт и стратегията, както и за подготовката на влизането на тима в шампионата.

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Жереми Шевалеро координира всички технически аспекти на проекта, работейки в тясно сътрудничество с партньори, доставчици и подизпълнители. Флоран Биар ръководи дизайнерското бюро и разработката на автомобила, подпомаган от инженери, дизайнери, чертожници и техници от Faster Racing.

Междувременно, изтъкнатият бивш дизайнер на автомобили за WRC на Пежо, Ситроен и Фолксваген, Жан-Клод Вокар, е привлечен като главен технически съветник, за да осигури общ надзор.

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