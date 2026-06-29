Ще се бори ли Себ Ожие за рекордна 10-та титла в WRC?

Себастиен Ожие заяви, че победата му в рали „ЕКО Акрополис“ в Гърция е резултатът, от който се е нуждаел, за да запази живи надеждите си за титлата в Световния рали шампионат (WRC) през 2026 г.

Пилотът на Тойора и неговият навигатор Венсан Ланде завършиха перфектна неделя в Гърция, спечелвайки ралито, „Супер неделята“ и „Пауърстейджа“ след драматична битка в последния ден с Тиери Нювил. Това беше 69-ата победа на Ожие в WRC и вторият му триумф на „ЕКО Акрополис“, 15 години след първия. Деветкратният световен шампион обаче призна, че значението на този успех за шампионата го прави още по-важен.

Нювил спука две гуми, Ожие спечели рали „ЕКО Акрополис“

„Да, в крайна сметка това беше перфектният уикенд. Точно този, от който се нуждаехме за нашия шампионат, за да се върнем в играта.



„Очевидно все още сме на много точки изоставане, така че трябва да се представяме много по-добре. Но пристигайки тук, знаех, че това е наистина повратен момент за сезона“, заяви Ожие.

Ожие, който се състезава с ограничена програма, вече беше спечелил рали „Канарски острови“ по-рано през кампанията, но скъпоструваща спукана гума, докато се бореше за победата в Португалия, го остави да догонва в шампионата. Гърция, със своите тежки отсечки, висока степен на отпадания и непредсказуеми условия, винаги е предлагала шанс за голям обрат.

„Знаех, че ако този уикенд нещата не се развият в наша полза, това вероятно щеше да е краят на надеждата за борба за титлата - обясни той. - Така че напрежението беше голямо, но дадохме най-доброто от себе си.“

Пътят на Ожие към победата далеч не беше лесен. Нювил водеше от петък сутринта до неделния първи етап „Агии Теодори“, където Ожие излезе напред с 1,3 секунди. След това двамата записаха идентични времена на „Лутраки 1“, преди надеждите на Нювил на практика да бъдат попарени от две спукани задни гуми в предпоследния етап.

Ханкук обмисля разработката на специална гума за рали „ЕКО Акрополис“

След това Ожие завърши работата със стил, спечелвайки финалния „Пауър стейдж“, въпреки че настояваше, че е възприел предпазлив подход във второто минаване на „Лутраки“. Той отдаде заслуженото както на стратегията, така и на късмета за резултат, който изглеждаше далеч от сигурен през трите дни на остри камъни, ронлив пясък и безпощаден гръцки макадам.

„Мисля, че имахме добра стратегия през целия уикенд, опитвайки се да стоим далеч от неприятности – но всеки се опитва да прави това. Очевидно тук, повече от всяко друго място, беше много трудно да се справим с тежките условия. Радвам се, че гръцките богове бяха с мен този път и че направихме този много положителен ход.



„В рали като това трябва и късметът да е с теб, за да спечелиш. Разликата между спукана гума и разслояване може да е никаква. Имахме толкова много гуми с повреди, които всъщност не се спукаха, или неща от този род.



„Тази година имах своя дял лош късмет с това, губейки Португалия, което беше изключително скъпо от гледна точка на точки. Този път много други имаха проблеми, както и Елфин, което очевидно му костваше доста точки“, каза Ожие.

Класиране при пилотите в WRC след рали "ЕКО Акрополис"

Победата добави и нова глава към дългата и понякога сложна история на Ожие с „ЕКО Акрополис“. Гърция е мястото на първия му подиум в WRC през 2009 г., а през 2011 г. той печели състезанието със Ситроен. След това обаче ралито отсъства няколко години от календара на WRC, а след завръщането му Ожие често показваше скорост, без винаги да постига желания резултат.

Seb on top at the Acropolis again after 15 years, and Taka joins him on the podium after a super drive! 🍾#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/kAUW31ZOua — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) June 28, 2026

„Започна много добре. През 2009 имах първия си подиум. През 2011 спечелихме. След това се състезавахме тук само до 2013, мисля, и после за известно време спря.“



„През 2013 бях много бърз с Фолксваген, но имах електрически проблем. През последните няколко години тук често имахме доста добра скорост, бих казал, но не винаги и късмет.



„Миналата година да завършиш втори от втора стартова позиция беше страхотно представяне. Това все още е рали, което винаги съм харесвал“, спомни си Ожие.

Снимки: Red Bull Content Pool

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google