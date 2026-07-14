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По-лесно рали ли очаква лидерът в WRC в Естония?

  • 14 юли 2026 | 13:44
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Уелският пилот на Тойота Елфин Еванс ще чисти пътя в петъчните специални етапи на рали "Естония" като лидер в Световния рали шампионат. Въпреки че не се очаква ефектът от „чистенето“ на трасето да бъде толкова сериозен по свръхбързите макадамови пътища този уикенд, колкото беше по тежките и разровени етапи на рали „Акрополис“, пред Еванс все още стои трудна задача, ако иска да се бори за място на подиума.

От друга страна, Кале Рованпера доказа по време на своите шампионски сезони, че победата в Естония е възможна дори при стартиране от първа позиция.

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Еванс пристига в Естония с преднина от 11 точки пред съотборника си в Тойота Такамото Кацута в класирането, докато Себастиен Ожие е трети, на 37 точки зад него. Уелсецът се радва на идеална подготовка за рали „Естония“, като не само завърши тестове, но и се състезава от първа позиция на пътя на рали „Лауна-Еести“ миналата седмица.

„Гърция беше предизвикателно състезание за нас, но можем да очакваме нещо напълно различно по много по-бързите пътища в Естония и Финландия“, заяви Еванс.

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Естествено, Еванс би приветствал дъжд в петък, тъй като влажните условия биха намалили недостатъците от стартирането от първа позиция. За съжаление на уелсеца, прогнозата от началото на седмицата предвижда сухо време за петък, като валежите са по-вероятни в последния ден на ралито в неделя.

Рали „Естония“ ще се проведе в компактен формат, като шейкдаунът ще се състои в петък сутринта, преди състезанието да започне по-късно същия следобед.

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Събитието завършва в неделя след 18 специални етапа, покриващи малко над 300 състезателни километра.

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Снимки: Gettyimages

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