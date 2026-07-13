Бъдещето на Хюндай и Нювил в WRC остава неясно

Корейският производител Хюндай вече потвърди, че няма да разработва нов автомобил по правилата за сезон 2027 в Световния рали шампионат. Вместо това тимът на Хюндай ще се съсредоточи върху развитието на съществуващия модел i20 N Rally2, вместо да хомологира нов пакет по спецификациите Rally2 Kit.
Това означава, че бъдещето на Хюндай в WRC остава непотвърдено, като това важи и за звездата на тима - световният шампион за 2024 Тиери Нювил. Запитан за плановете му за 2027, белгиецът призна, че няма ясна представа какво крие бъдещето.
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„Бих могъл да направя пълен сезон или такъв с ограничена програма. В момента нямам никаква представа. Никой не знае какъв ще бъде планът ни за следващата година“, заяви Нювил пред DirtFish.
Според Нювил все още предстоят няколко ключови решения.
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„Имаше съобщения, но ги чакахме дълго време. Все още очакваме и посоката на развитие от страна на промоутъра на Световния рали шампионат. Знам, че ръководството на Хюндай работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни по отношение на бъдещето, но все още не е взето решение.“
„Едно нещо е сигурно: няма да имаме автомобил от категория Rally1. След това всичко е почти напълно отворено – включително и за мен", уточни Нювил.
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Нювил е петият най-опитен пилот в историята на Световния рали шампионат със 190 старта, с което се изравнява със световния шампион за 2003 г. Петер Солберг.
Белгиецът остава един от водещите пилоти в шампионата, но не е сигурен дали състезанията с автомобили от клас Rally2 биха го мотивирали през 2027 г.
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„Ще зависи от възможностите, които имам. Надявам се, че след като плановете на промоутъра на Световния рали шампионат станат ясни, ние също ще имаме много по-добро разбиране за цялостната стратегия.“
Снимки: Gettyimages