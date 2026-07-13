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Бъдещето на Хюндай и Нювил в WRC остава неясно

  • 13 юли 2026 | 19:37
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Корейският производител Хюндай вече потвърди, че няма да разработва нов автомобил по правилата за сезон 2027 в Световния рали шампионат. Вместо това тимът на Хюндай ще се съсредоточи върху развитието на съществуващия модел i20 N Rally2, вместо да хомологира нов пакет по спецификациите Rally2 Kit.

Това означава, че бъдещето на Хюндай в WRC остава непотвърдено, като това важи и за звездата на тима - световният шампион за 2024 Тиери Нювил. Запитан за плановете му за 2027, белгиецът призна, че няма ясна представа какво крие бъдещето.

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„Бих могъл да направя пълен сезон или такъв с ограничена програма. В момента нямам никаква представа. Никой не знае какъв ще бъде планът ни за следващата година“, заяви Нювил пред DirtFish.

Според Нювил все още предстоят няколко ключови решения.

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„Имаше съобщения, но ги чакахме дълго време. Все още очакваме и посоката на развитие от страна на промоутъра на Световния рали шампионат. Знам, че ръководството на Хюндай работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни по отношение на бъдещето, но все още не е взето решение.“

„Едно нещо е сигурно: няма да имаме автомобил от категория Rally1. След това всичко е почти напълно отворено – включително и за мен", уточни Нювил.

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Нювил е петият най-опитен пилот в историята на Световния рали шампионат със 190 старта, с което се изравнява със световния шампион за 2003 г. Петер Солберг.

Белгиецът остава един от водещите пилоти в шампионата, но не е сигурен дали състезанията с автомобили от клас Rally2 биха го мотивирали през 2027 г.

„Ще зависи от възможностите, които имам. Надявам се, че след като плановете на промоутъра на Световния рали шампионат станат ясни, ние също ще имаме много по-добро разбиране за цялостната стратегия.“

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Снимки: Gettyimages

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