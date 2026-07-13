Хамилтън преследва един от малкото оцелели рекорди на Шумахер

Завръщането на Люис Хамилтън сред победителите във Формула 1 поднови преследването на един от рекордите на Михаел Шумахер – за най-много победи, спечелени не от първа позиция на старта.

Шумахер е на върха по този показател с 51 победи, спечелени със старт от позиция, различна от полпозишъна.

Current drivers who have tamed Spa 🏆



Lewis is one away from equalling Michael Schumacher's all-time record of six wins! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/y8IOg1xwCU — Formula 1 (@F1) July 13, 2026

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Люис Хамилтън, който също като Шуми има 7 световни титли, но вече е №1 по победи, е спечелил 45 такива състезания. №3 в това подреждане е 4-кратният световен шампион Макс Верстапен с 34 победи.

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Тази година Хамилтън записа първата си победа като пилот на Ферари и демонстрира отлична адаптация към новото поколение болиди във Формула 1, които не разчитат на граунд ефекта и са с по-традиционни аеродинамични пакети.

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Снимки: Gettyimages