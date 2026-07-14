Арвид Линдблад може да се насочи към ралитата след Формула 1

Пилотът на Рейсинг Булс Арвид Линдблад замени своя болид от Формула 1 за автомобил от Световния рали шампионат по време на Фестивала на скоростта в Гудууд и описа преживяването като „невероятно“.

Новобранецът на Рейсинг Булс се качи в автомобил Puma Rally1 на М-Спорт-Форд, за да се пробва на тясното и криволичещо 3-километрово горско макадамово трасе на събитието, проектирано от покойния световен рали шампион от 1983 година Хану Микола.

F1 stars 🤝 WRC legends



Who else was at Goodwood Festival of Speed this year? 🙋‍♀️🙋‍♂️



Share your best selfies and photos with us 📸 pic.twitter.com/H04xI9XzTQ — DirtFish (@DirtFishRally) July 13, 2026

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Първоначално Линдблад седна на мястото на навигатора за едно преминаване по етапа заедно със звездата на М-Спорт-Форд във WRC Джон Армстронг, преди сам да седне зад волана. 18-годишният пилот заяви, че преживяването му е дало нов поглед към уменията и таланта на рали пилотите. Британецът също така разкри, че ралитата са нещо, на което се възхищава от известно време и би обмислил да се занимава с тях след кариерата си във Ф1.

„Беше невероятно, така че благодаря на Джон и момчетата тук за възможността, тъй като за първи път правя нещо подобно“, каза Линдблад в прякото предаване на Фестивала на скоростта в Гудууд.

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„Ние караме доста бързо във Формула 1 и не бих казал, че бях уплашен, но бях много извън зоната си на комфорт и много изненадан. Беше просто невероятно да го изпитам, толкова е различно от това, с което сме свикнали, така че просто да добия представа за тези момчета. Толкова е различно. Беше много забавно.“

„Ралитата са нещо, за което научавам все повече и всъщност напоследък започнах да харесвам повече ралитата. Това е нещо, което бих искал потенциално да пробвам един ден, след като приключа с настоящите си начинания“, добави той.

„След като сега го опитах за първи път, изпитвам все повече възхищение към това, което правят тези момчета, защото камерите и кадрите от борда всъщност не го показват. Невероятно е, толкова е бързо и си толкова близо до дърветата, бързо е и е наистина впечатляващо какво правят тези пилоти.“

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От своя страна Армстронг, който се състезава в първия си сезон в най-високия клас на WRC, се наслади на възможността да сподели своята Puma с Линдблад, който направи своя дебют във Ф1 тази година.

„Наистина ми хареса възможността да повозя Арвид и беше хубаво да видя колко много му хареса преживяването от гледна точка на пилотирането“, каза Армстронг.

Армстронг ще се завърне в действие тази седмица, когато WRC се отправя към Естония за първото бързо чакълено рали за сезона.

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Снимки: Gettyimages