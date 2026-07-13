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Монтоя предупреди Верстапен какво го чака в Макларън

  • 13 юли 2026 | 20:43
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Спекулациите за евентуалния трансфер на Макс Верстапен в Макларън за сезон 2027 във Формула 1 отново набраха скорост. И дойде ред на Хуан Пабло Монтоя, който през 2005-2006 се състезава за Макларън, да отправи интересно предупреждение към 4-кратния световен шампион.

Колумбиецът първо поясни, че Джанпиеро Ламбиазе, който напуска Ред Бул и ще работи в Макларън от началото на 2028, няма да е състезателен инженер, а ще заема по-висок пост. Това вече беше потвърдено от тима от Уокинг, така че пряката връзка пилот-инженер от Ред Бул, няма как да се възпроизведе в Макларън.

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Монтоя обаче обърна внимание на нещо друго, което упорито се пренебрегва при всички спекулации за преместването на Верстапен в Макларън.

Бившият пилот във Формула 1 е уверен, че настоящият тим на Макларън е изграден около световния шампион Ландо Норис. В момента Макс се радва на предимството тимът на Ред Бул да е изграден около него и да е съобразен с възможностите и желанията му, но в Макларън, той ще попадне на подобна структура, но изградена за неговия евентуален съотборник и съперник Ландо Норис.

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„В момента всички виждат, че Макларън е напълно изграден около Ландо – обясни Монтоя. – Това дали ще е комфортно за Макс? Разбирате ме, нали? Макс има предимството, че сега всичко в Ред Бул се върти около него.“

Монтоя не отрича възможността на Макс да победи Норис що се отнася до чиста скорост, но отбеляза още изпитания: влияние върху развитието на колата, посоката, която вече е зададена от водещия пилот и как новият пилот ще се впише във вече установената програма на новия за него тим.

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„Ако Макс поеме в тази посока и се окаже, че колата не му подхожда и тимът не направи промените, които той иска, какво ще се случи – запита се Хуан Пабло. – Затова и ви казвам: целият този процес не е толкова прост.“

Коментарите на Монтоя идват след категоричното отричане на Зак Браун, че Макларън планира да се раздели с някой от пилотите си – очаква се, че Ландо Норис и Оскар Пиастри ще останат. Марк Уебър също отхвърли възможността Пиастри да напусне световните шампиони при конструкторите.

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Много от анализаторите обаче са на мнение, че дори и Макс да остане в Ред Бул за сезон 2027, то цялата тази история – отново със спекулации за Мерцедес и Макларън, ще се повтори и за 2028 година.

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Снимки: Gettyimages

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