Доналд Тръмп вкара и Индикар в Белия дом

41 дни преди надпреварата от Индикар „Фрийдъм 250 Гран При“ президентът на САЩ Доналд Тръмп беше домакин в Белия дом на легендата Роджър Пенске, ключови фигури в шампионата, както и на пилотите Дейвид Малукас, Алекс Палоу и Феликс Розенквист.

Събитието представи състезателния уикенд, насрочен за 22 и 23 август, който ще се проведе на безпрецедентно временно улично трасе с дължина 1,66 мили (2,67 км) и седем завоя. То ще обикаля Нешънъл Мол във Вашингтон и ще се простира по „Пенсилвания Авеню“. Историческото състезание ще бъде централна част от честванията по случай 250-годишнината от обявяването на американската независимост.

😮Alex Palou, recibido por Donald Trump esta tarde en la Casa Blanca



🇺🇸"Eye of the Tiger" sonando a todo volumen en la previa del Freedom GP de este mes de agosto en Washington DC



📹Eric Daughertypic.twitter.com/zEBY8CvoH6 — SoyMotor.com (@SoyMotor) July 13, 2026

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„Развълнуван съм да бъда тук с някои от най-изключителните фигури в историята на моторните спортове и на спорта като цяло - заяви Тръмп в типичния си бомбастичен стил. - Като се замислите, докато отброяваме дните до „Фрийдъм 250 Гран При“, това ще бъде състезание, каквото не е имало досега... Ще бъде едно от най-незабравимите състезателни събития, които светът някога е виждал.“

Това е поредният опит на администрацията на Тръмп да използва популярно събитие, за да отбележи 250 години от независимостта на САЩ, като досегашните събития се оказаха провал и привлякоха много малко посетители.

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На представянето в понеделник присъстваха видни личности както от света на състезанията, така и от политиката, включително пилотите Дейвид Малукас, настоящият и четирикратен шампион на Индикар Алекс Палоу и защитаващият титлата си от „Индианаполис 500“ Феликс Розенквист. Присъстваха и ключови ръководители и фигури от индустрията, сред които Роджър Пенске, президентът на Пенске Корпорейшън Бъд Денкър, министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи, главният изпълнителен директор на Фокс Спортс Ерик Шанкс и президентът на Дженеръл Мотърс Марк Ройс.

Събитието предложи и буквална демонстрация на предстоящия екшън. Към края му Малукас се качи в болид от Индикар и за кратко завъртя гуми, докато се придвижваше към определена зона за демонстрация на спиране в бокса на живо.

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„Следващия месец, на 22 и 23 август, тук, в столицата на нашата нация, ще се случат безпрецедентни събития - каза Тръмп. - Това ще бъде страхотна демонстрация на американски патриотизъм, сурова мощ и изобретателност. Ще видите автомобили на ниво, на което никога не са били, състезаващи се с над 190 мили в час (305 км/ч) и дори повече по „Пенсилвания Авеню“. То не е проектирано точно за това, но това, което Шон Дъфи направи с тези невероятни, брилянтни хора, е наистина удивително. Ще бъде гледка за вековете. Наистина ще бъде нещо специално.

„И те ще обикалят целия Нешънъл Мол със скорости, които не са съвсем... ако го направим в обикновен ден, мисля, че хората ще бъдат вкарани в затвора може би до края на живота си. Не беше предвидено да е така, но ще бъде красиво. Ще бъде красиво за гледане. И това е първото по рода си състезателно събитие в историята на Вашингтон, което се случва като част от голямото ни честване на 250-годишнината от американската свобода. Американският народ е поканен да дойде и да гледа това уникално събитие.“

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Роджър Пенске, собственик на сериите Индикар и на пистата „Индианаполис Мотор Спийдуей“, подчерта огромния обществен интерес, който безплатното събитие вече е генерирало.

„Мисля, че имаме късмета човекът на най-важния пост в света да ни даде зелена светлина, а след това и кариран флаг, за да проведем това събитие през август - каза Пенске. - Над 250 000 души са се записали да дойдат. А ние ще можем да поемем по 100 000 души във всеки от двата дни. И е безплатно. За нас е чест.“

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Снимки: Gettyimages